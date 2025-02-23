快訊／中華男籃又贏了！　林信寬砍21分宰香港奪2連勝

▲中華男籃下半場甩開香港糾纏，在亞洲盃男籃資格賽第3階段強勢奪下2連勝。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

前役才在主場漂亮擊敗亞洲勁旅菲律賓，中華男籃23日在亞洲盃資格賽第3階段小組賽最終戰，客場對上香港之役，卻意外陷入苦戰，雙方上半場竟戰成44比44平手。不過「金牌狀元」林信寬全場猛砍21分，加上雷蒙恩中華隊首度登場也攻得14分，最終99比83擊敗香港，順利拿下本階段2連勝。

近7次國際賽交手都順利擊敗香港，上階段也在主場大勝香港30分之多。中華隊此戰在已經無關晉級狀況情況下，包括劉錚、曾祥鈞兩名前一場先發主力都未登錄，上一戰對上菲律賓表現優異的長人陳冠全也同樣未登錄，改以林庭謙、阿巴西雙搶率領年輕陣容出擊。

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不料中華隊從開賽就面臨香港男籃攻守強悍企圖心，香港主力前鋒梁兆華上半場獨拿14分，團隊籃板甚至也以23比19領先中華隊，半場打完雙方戰成44比44平手。

下半場開打後，中華隊在防守端開始加壓，盧峻翔切入3分打幫助球隊重獲領先，隨後高錦瑋三分彈得手，阿巴西切入雙手爆扣，此節終了前4分37秒，中華隊拉開59比53領先。在林庭謙、高柏鎧攜手領軍下，中華隊3節打完稍稍拉開69比61領先。

末節中華隊靠著馬建豪、林信寬建功，一波20比9攻勢，拉開差距來到19分之多，最終中華隊在林信寬砍下21分，雷蒙恩與馬建豪各有14分進帳，加上高柏鎧9分、18籃板帶動下，以99比83擊敗香港，收下本階段2連勝。

中華隊最終完成亞洲盃資格賽3個階段賽事，以3勝3敗作收，確定拿下分組第3名，將晉級3月的「6搶4」外卡賽。