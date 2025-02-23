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快訊／中華男籃又贏了！　林信寬砍21分宰香港奪2連勝

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃下半場甩開香港糾纏，在亞洲盃男籃資格賽第3階段強勢奪下2連勝。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

前役才在主場漂亮擊敗亞洲勁旅菲律賓，中華男籃23日在亞洲盃資格賽第3階段小組賽最終戰，客場對上香港之役，卻意外陷入苦戰，雙方上半場竟戰成44比44平手。不過「金牌狀元」林信寬全場猛砍21分，加上雷蒙恩中華隊首度登場也攻得14分，最終99比83擊敗香港，順利拿下本階段2連勝。

近7次國際賽交手都順利擊敗香港，上階段也在主場大勝香港30分之多。中華隊此戰在已經無關晉級狀況情況下，包括劉錚、曾祥鈞兩名前一場先發主力都未登錄，上一戰對上菲律賓表現優異的長人陳冠全也同樣未登錄，改以林庭謙、阿巴西雙搶率領年輕陣容出擊。

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不料中華隊從開賽就面臨香港男籃攻守強悍企圖心，香港主力前鋒梁兆華上半場獨拿14分，團隊籃板甚至也以23比19領先中華隊，半場打完雙方戰成44比44平手。

下半場開打後，中華隊在防守端開始加壓，盧峻翔切入3分打幫助球隊重獲領先，隨後高錦瑋三分彈得手，阿巴西切入雙手爆扣，此節終了前4分37秒，中華隊拉開59比53領先。在林庭謙、高柏鎧攜手領軍下，中華隊3節打完稍稍拉開69比61領先。

末節中華隊靠著馬建豪、林信寬建功，一波20比9攻勢，拉開差距來到19分之多，最終中華隊在林信寬砍下21分，雷蒙恩與馬建豪各有14分進帳，加上高柏鎧9分、18籃板帶動下，以99比83擊敗香港，收下本階段2連勝。

中華隊最終完成亞洲盃資格賽3個階段賽事，以3勝3敗作收，確定拿下分組第3名，將晉級3月的「6搶4」外卡賽。

關鍵字： 中華男籃林信寬雷蒙恩馬建豪高柏鎧阿巴西林庭謙台籃亞洲盃男籃資格賽

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