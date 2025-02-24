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「英雄哥」希洛轟40分白搭　熱火翻船遭公鹿雙星大逆轉

記者杜奕君／綜合報導

頂著NBA新科三分球王頭銜，熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）24日作客密爾瓦基挑戰公鹿，即便全場狂砍40分、7籃板、11助攻本季個人代表作，但球隊卻搞砸前3節大好領先優勢，遭到公鹿明星里拉德（Damian Lillard）致勝上籃狙擊，最終希洛的飆分秀只能以失敗告終，公鹿以120比113逆轉捍衛主場勝利。

過去7戰僅拿2勝的熱火，今日作客挑戰賽前處於3連勝氣勢正旺的公鹿，日前剛剛在本屆全明星周「三分球大賽」驚險奪冠的熱火明星砍將希洛，此戰展現火燙手感，首節就率隊取得多達14分領先優勢，即便公鹿一路苦苦追趕，但3節打完熱火仍以8分超前。

不過進入第4節後，地主公鹿開始找到突破口反撲，一波15比2，讓球隊逆轉超前比分，隨後雙方展開激烈拉鋸戰，希洛一度靠著三分神射扳平比分，但公鹿主控里拉德在終場前22.3秒關鍵突破上籃得手終結南灘軍團反撲氣焰，最終公鹿就在主場上演精彩逆轉收下4連勝。

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此戰公鹿雙星表現出色，里拉德砍下全隊最高28分外帶3籃板、8助攻，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）23分、16籃板、7助攻，攜手捍衛主場勝利。

至於熱火方面，希洛飆出40分、7籃板、11助攻卻輸球，成為此戰悲劇英雄，至於阿德巴約（Bam Adebayo）則有24分、7籃板，威金斯（Andrew Wiggins）20分、6籃板、4助攻。

▲熱火「英雄哥」希洛爆砍40分，球隊卻遭逆轉輸球。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火「英雄哥」希洛爆砍40分，球隊卻遭逆轉輸球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA希洛英雄哥三分球王里拉德公鹿Tyler Herro

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