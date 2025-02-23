一路遭香港緊咬　林庭謙點出中華男籃下半場大爆發關鍵

▲中華男籃甩開香港隊糾纏，林庭謙點出最大關鍵在專注度提升。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

前兩節一路遭香港男籃緊咬，雙方半場打完甚至形成44比44膠著局面，但中華男籃在下半場終於找回攻守節奏，末節一波20比9攻勢奠定勝果。中華男籃副隊長林庭謙就表示，「下半場大家有將更高的專注度給拿出來，才造就好的結果！」

前役在主場風光戰勝強敵菲律賓，中華隊23日客場對上香港，在勝負已經無關晉級狀況之下，選擇讓「台灣飛人」劉錚，以及兩名主要輪替長人陳冠全、曾祥鈞休兵，改以馬建豪、林信寬、雷蒙恩等本土職籃鋒線群頂替。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此戰面對香港，中華隊上半場在進攻端流於外線單打獨鬥，防守端又無法有效保護籃板，也讓香港一度取得領先優勢，半場打完雙方戰成44平局面。

但下半場中華隊明顯在防守端加強壓力，連帶造成轉換快攻機會增加，包括林信寬、馬建豪連續外線開火，最終拉開比分，讓中華隊以16分之差擊敗香港。

賽後攻下13分、5籃板、4助攻的林庭謙就表示，「上半場的攻守兩端執行都不是太好，下半場有把更高的專注度拿出來，才造成好的結果。」

中華隊總教練圖齊則強調，「上半場我們遇到了一些困難，尤其是在第2節，我們讓對手得到了太多輕鬆得分的機會。」

「但我們在下半場調整了策略。我知道我的球隊是一支每個人都能得分、每個人都能分享球的球隊。當我們學會更多地轉移球時，就能更多地傳球，得分變得更容易了，最後得到了99分。這是一場非常精彩的比賽。」圖齊如此說道。

▲中華男籃總教練圖齊在本階段亞洲盃資格賽領軍打出2連勝。（圖／取自FIBA官網）