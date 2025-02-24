中華男籃2連勝卻面臨外卡賽「缺將」大危機　圖齊喊話相信台籃

▲中華男籃在亞洲盃資格賽第3階段打出2連勝佳作。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

經歷一連串國際賽低潮後，中華男籃在亞洲盃男籃資格賽第3階段終於打出成績取得2連勝，不過由於前兩階段僅1勝3敗，中華隊最終確定以3勝3敗，分組第3位成績，晉級3月開打的「6搶4」外卡賽。由於屆時包括中國、日本職籃都未停賽，中華隊旅外好手徵召成為考驗，對此中華隊總教練圖齊強調，「相信台灣職籃球隊都會支持球員加入國家隊！」

中華男籃此次在亞洲盃資格賽B組面臨紐西蘭、菲律賓兩強夾殺下，第1階段全敗收場，上個階段主場對上香港開胡拿下首勝，本階段先後面對菲律賓、香港，最終都拿下勝利，其中又以20日在主場擊退世界排名第39位的菲國男籃，成為中華隊近年來難得佳作。

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最終中華男籃在本次資格賽以B組第3名，3勝3敗作收，確定將參與3月開打的「6搶4」外卡賽，也預計將和泰國、關島同組，爭取出線機會。

亞洲盃男籃外卡賽預計將於3月18日到20日舉行，中華籃協正積極爭取主辦機會，若成功申辦則主場高機率將在天母體育館。

不過屆時包括中國CBA聯賽、日本B.League職籃由於都不用打外卡賽，因此聯賽賽程都持續進行，包括劉錚、林庭謙、阿巴西、林秉聖、曾祥鈞，以及此次因傷休兵的主控陳盈駿等旅外好手，屆時可能都面臨無法配合參賽狀況發生。

至於國內雙職籃方面，PLG職籃雖然外卡賽期間並無賽程，但3月16日當天仍有比賽進行，至於TPBL職籃包括3月16日、19日合計將有3場例行賽，不過兩大聯盟先前都喊話表示，願意全力配合國家隊運作，展現力挺中華男籃決心。

中華隊主帥圖齊則表示，「外卡賽屆時各國聯賽都未停賽，徵召確實會是個艱難的時刻，關於這個階段的溝通也有點晚，但我們和台灣本土聯賽關係密切，相信每支球隊都會支持中華隊，因此一定會允許球員加入。」

▲中華男籃亞洲盃「外卡賽」可能面臨徵召考驗，圖齊喊話相信台灣職籃各隊將會力挺。（圖／取自FIBA官網）