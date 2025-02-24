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中華男籃2連勝卻面臨外卡賽「缺將」大危機　圖齊喊話相信台籃

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃在亞洲盃資格賽第3階段打出2連勝佳作。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

經歷一連串國際賽低潮後，中華男籃在亞洲盃男籃資格賽第3階段終於打出成績取得2連勝，不過由於前兩階段僅1勝3敗，中華隊最終確定以3勝3敗，分組第3位成績，晉級3月開打的「6搶4」外卡賽。由於屆時包括中國、日本職籃都未停賽，中華隊旅外好手徵召成為考驗，對此中華隊總教練圖齊強調，「相信台灣職籃球隊都會支持球員加入國家隊！」

中華男籃此次在亞洲盃資格賽B組面臨紐西蘭、菲律賓兩強夾殺下，第1階段全敗收場，上個階段主場對上香港開胡拿下首勝，本階段先後面對菲律賓、香港，最終都拿下勝利，其中又以20日在主場擊退世界排名第39位的菲國男籃，成為中華隊近年來難得佳作。

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最終中華男籃在本次資格賽以B組第3名，3勝3敗作收，確定將參與3月開打的「6搶4」外卡賽，也預計將和泰國、關島同組，爭取出線機會。

亞洲盃男籃外卡賽預計將於3月18日到20日舉行，中華籃協正積極爭取主辦機會，若成功申辦則主場高機率將在天母體育館。

不過屆時包括中國CBA聯賽、日本B.League職籃由於都不用打外卡賽，因此聯賽賽程都持續進行，包括劉錚、林庭謙、阿巴西、林秉聖、曾祥鈞，以及此次因傷休兵的主控陳盈駿等旅外好手，屆時可能都面臨無法配合參賽狀況發生。

至於國內雙職籃方面，PLG職籃雖然外卡賽期間並無賽程，但3月16日當天仍有比賽進行，至於TPBL職籃包括3月16日、19日合計將有3場例行賽，不過兩大聯盟先前都喊話表示，願意全力配合國家隊運作，展現力挺中華男籃決心。

中華隊主帥圖齊則表示，「外卡賽屆時各國聯賽都未停賽，徵召確實會是個艱難的時刻，關於這個階段的溝通也有點晚，但我們和台灣本土聯賽關係密切，相信每支球隊都會支持中華隊，因此一定會允許球員加入。」

▲中華男籃林庭謙、林信寬、圖齊、雷蒙恩、盧峻翔。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃亞洲盃「外卡賽」可能面臨徵召考驗，圖齊喊話相信台灣職籃各隊將會力挺。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華隊中華男籃外卡賽亞洲盃男籃賽圖齊徵召劉錚陳盈駿林庭謙阿巴西

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