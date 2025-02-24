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「新控衛之神」秀妙傳　哈利伯頓復刻前輩快艇空接之城美技

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬24日在主場以129比111大勝洛杉磯快艇，陣中明星主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不僅繳出全隊最高29分、12助攻、3抄截，還在一次快攻大秀空中「胯下傳球」給隊友托平（Obi Toppin）雙手爆扣，此助攻美技與當年快艇「空接之城」時期，克勞佛（Jamal Crawford）妙傳助攻有異曲同工之妙，可說是向前輩致敬最佳範例。

溜馬24日在主場痛宰快艇，陣中王牌後場球星哈利伯頓展現超強帶隊能力，上場僅30分17秒，就高效率繳出29分、12助攻、3抄截，且全場僅有1次失誤。

此外，哈利伯頓在此戰還在精準抄截後，單刀快攻上演上演空中「胯下傳球」美技，讓拖車跟上的隊友，曾奪下2022年NBA「扣籃大賽」冠軍的托平上演精彩雙手爆扣美技。

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賽後哈利伯頓就表示，「當你和托平這樣的傢伙一起在場上打球，你就只會想要找機會，讓他做出一些很酷的事情！」

巧合的是，溜馬此戰對手快艇，在當年「空接之城」聲勢最響亮時，也曾由史上最強第六人克勞佛，在快攻以相同招數，空中胯下傳球給扣籃王葛瑞芬（Blake Griffin），只是葛瑞芬當年巔峰時期，是以空中大車輪方式，將球狠狠灌入籃框內。

靠著此戰優異表現，溜馬拿下近期3連勝，目前32勝23敗排名東區第4位。至於哈利伯頓目前賽季平均來到18.1分、3.5籃板、8.6助攻、1.3抄截，明星賽後的兩場比賽，哈利伯頓場均可轟下25.5分、10.5助攻，整體狀態有顯著提升。

▲溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈利伯頓NBA溜馬助攻扣籃

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