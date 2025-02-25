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「小丑」大演妙傳秀！　金塊約基奇狂送生涯新高19助攻宰溜馬

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊日前遭洛杉磯湖人斬斷9連勝，25日王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）決心率隊討回顏面，客場交手印第安那溜馬之戰，約基奇全場送出生涯新高19次助攻，另有18分、9籃板、3抄截，加上團隊共6人得分上雙，戈登（Aaron Gordon）轟下全場最高25分，最終金塊以125比116贏球止敗。

此戰開賽金塊就展現團隊傲人戰力，先發五虎都有所建樹，特別是戈登手感火燙，首節就獨拿12分入袋。

不過昨日剛剛擊敗洛杉磯快艇的溜馬，「背靠背」延續不錯手感，一度以1分緊咬金塊不放，半場打完金塊也僅以64比58小幅領先。

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但下半場開打後，金塊逐漸掌握攻守節奏，在約基奇助攻連發下，領先幅度一度來到17分之多，即便末節溜馬一度嘗試追近至7分差，但全場手感最火燙的戈登先是命中19呎跳投，隨後布朗（Christian Braun）也接獲約基奇傳球完成空中接力上籃，奠定最終勝果。

此戰兩隊勝負分野就在「禁區得分」，金塊在禁區內拿下74分，反觀溜馬則僅有46分，團隊籃板數也由金塊以46比32大幅領先。

金塊約基奇此戰攻下18分、9籃板外帶生涯新高19助攻，戈登25分、5籃板、2抄截，小波特（Michael Porter Jr.）19分、11籃板、3助攻。

溜馬則以透納（Myles Turner）拿下全隊最高23分外帶3抄截，下半季狀態逐漸復甦的當家一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則有19分、15助攻、3抄截。

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇送出個人單場生涯新高19次助攻領軍擊敗溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA約基奇小丑戈登溜馬哈利伯頓

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