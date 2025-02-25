瓊斯盃男籃戰將「紐西蘭藤真」布雷斯威爾　心臟問題驚傳46歲逝世

記者杜奕君／綜合報導

曾在2015年代表紐西蘭威靈頓聖徒隊來台參戰，該屆更以總教練兼球員身份打出優質表現，被球迷稱為「紐西蘭藤真」的美國籍後衛布雷斯威爾（Kevin Braswell），退役後專職擔任教練工作，並在日本職籃B.League宇都宮皇者隊擔任總教練。不過他在1月17日傳出身體不適緊急送醫，檢查後緊急進行心臟手術，不料仍傳出在24日逝世，享年僅46歲。

畢業自美國NCAA名校喬治城大學的布雷斯威爾，雖然曾加入NBA發展聯盟並登上夏季聯賽，但始終未能正式踏上NBA例行賽殿堂。

其後布雷斯威爾轉戰波蘭、土耳其、希臘、多明尼加、波士尼亞、法國等地聯賽效力，並在紐西蘭聯賽發光發熱，不僅拿下過聯賽年度最佳第六人肯定，也曾率隊奪下冠軍榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2015年時，布雷斯威爾也以「總教練兼球員」身份，帶領紐西蘭威靈頓聖徒來台參戰瓊斯盃，該屆賽事就以酷似前NBA洛杉磯湖人名將費雪（Derek Fisher）的明星臉，以及身為總教練兼球員，還得一邊比賽，一邊在暫停時拿起戰術板指導球員的特殊身份，被球迷稱為「紐西蘭的藤真」。

球員生涯退役後，布雷斯威爾全職擔任教練，並在2024-25賽季正式接掌日本職籃宇都宮皇者總教練，不料他在今年1月17日因為身體不適送醫，經檢查後發現心臟問題進行緊急手術，但卻在24日傳出不幸逝世消息，享年46歲。

目前宇都宮皇者以31勝6敗在東地區排名高居首位，全聯盟戰績也排名第2位，但球隊痛失主帥後，也在官方相關社群發文悼念布雷斯威爾，並希望他能長眠安息。

▲曾以總教練兼球員身份來台打瓊斯盃，被球迷稱為「紐西蘭藤真」的布雷斯威爾驚傳逝世。（圖／資料照）