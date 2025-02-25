灰狼25分驚天大逆轉！　雷霆SGA轟39分卻慘輸球收場

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼25日作客交手西區王者奧克拉荷馬雷霆，雖然面對兵強馬壯的雷霆一度落後多達25分，但靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）關鍵三分打將比賽逼入延長，當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edward）送出致勝火鍋建功，最終灰狼完成驚天逆轉，以131比128戰勝西區王者雷霆。

▲灰狼麥克丹尼爾斯關鍵三分打，幫助球隊逼出延長賽勝利。（圖／達志影像／美聯社）

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雷霆與灰狼進行「背靠背」對決，前一戰雷霆靠著當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ）轟下37分率隊攻破灰狼主場，兩軍則在今日轉戰雷霆主場再次對決。

此戰開賽雷霆就手風極順，團隊超過5成命中率加持，前兩節打完就取得64比45的大幅領先優勢。

但灰狼在末節終於甦醒，艾德華茲、里德（Naz Reid ）都有所建樹，加上麥克丹尼爾斯在正規賽終了前11.2秒強勢切入並完成3分打，灰狼戲劇性追平，雙方也進入延長加賽。

延長賽灰狼持續氣勢，決勝時期艾德華茲靠防守阻攻蓋下吉爾吉斯-亞歷山大，加上決勝期灰狼連續罰球命中，最終就以3分之差逆轉奪勝。

此戰灰狼團隊共6人得分上雙，麥克丹尼爾斯拿下27分、10籃板、4助攻，里德22分、11籃板，艾德華茲17分、13籃板、8助攻。

遭到逆轉吞敗的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大表現依舊勇冠三軍砍下39分、10籃板、8助攻，威廉斯（Jalen Williams）27分、6籃板、6助攻，但2連勝仍意外遭狼群終止。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟39分，但球隊卻遭灰狼逆轉。（圖／達志影像／美聯社）