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32年隊史首見！拉文繳轉戰國王代表作　破8成命中率砍42分宰黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

在本季球員交易大限前被送往沙加緬度國王，昔日聯盟「扣籃王」拉文（Zach LaVine）在25日主場迎戰夏洛特黃蜂之戰，終於繳出轉隊後個人代表作，拉文全場19投16中狂轟本季個人新高42分，成為隊史32年來首位命中率超過8成還能砍下至少40分球員，拉文出色表現也率領國王以130比88痛宰黃蜂，順利終止近期2連敗。

國王本季大張旗鼓，季前先簽下砍將迪羅臣（DeMar DeRozan），日前又在交易檯面上找來拉文，這對昔日風城雙槍在國王陣營重聚，也希望能夠幫助國王在爭取季後賽門票之路有一番作為。

今日主場迎戰黃蜂，拉文就繳出加盟國王至今代表作，過去7戰僅有1場個人得分突破30分大關情況下，拉文今日迎戰黃蜂遠投近切無往不利，上半場就轟下22分，也率隊建立20分大幅領先。

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下半場開打後，拉文第3節雖然僅有兩分進帳，但末節再度上演飆分秀，單節三分球4投俱中猛砍18分，也率隊以42分之差痛宰黃蜂。

此戰拉文以高達「84.2%」的驚人命中率，包含三分球9投8中爆砍42分，加上迪羅臣貢獻18分、7籃板、3助攻，蒙克（Malik Monk）13分、10助攻，成功贏球止敗。

值得一提的是，拉文也成為自1993年的提斯戴爾（Wayman Tisdale）之後，國王隊史又一位能以超過8成命中率砍下至少單場40分好手，也證明自己的球星身手依舊。

此戰慘輸的黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）拿下全隊最高23分、6籃板，「球3弟」博爾（LaMelo Ball）13分、6籃板、9助攻。

國王贏球後29勝28敗，目前西區排名暫居第10位，仍有機會向上爭取季後賽保障門票。至於黃蜂則是苦吞3連敗，目前14勝42敗排名東區倒數第2位。

▲國王拉文、活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王拉文寫下隊史32年來新紀錄，以破8成命中率單場轟42分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 拉文國王NBAZach LaVine球3弟博爾LaMelo Ball

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