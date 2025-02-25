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一度領先「50分」！　公牛終止6連敗打爆恩比德缺陣的七六人

記者杜奕君／綜合報導

近況低迷，賽前苦吞6連敗的芝加哥公牛25日作客交手費城七六人，在對手頭號大將「大帝」恩比德（Joel Embiid）再度缺陣情況下，風城軍團暴打對手，全場一度領先多達50分，最終在吉迪（Josh Giddey）繳出25分、16籃板、6助攻、1抄截、3阻攻全面數據帶領下，公牛以142比110大勝，也終於終止6連敗。

風城軍團今日踢館費城交手七六人，恩比德再度休兵情況下，七六人整體戰力面臨不小考驗，上半場公牛群起開火，上半場就轟下本季半場最高的75分，也讓公牛手握17分大幅領先。

反觀七六人方面，前兩節就陷入苦戰情況下，第3節更被公牛海灌40比18猛烈攻勢，公牛一度領先來到50分之多，反觀七六人追分則是有氣無力，在大幅落後情況下，主力陣容早早退場，最終公牛就以32分之差狂勝，6連敗劃下句點。

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此戰公牛全場7人得分上雙，全能後衛吉迪25分、16籃板、6助攻、1抄截、3阻攻，赫爾特（Kevin Huerter）23分、4助攻、2抄截，新秀前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）17分、3籃板、5助攻。

七六人此戰雖然也有6人得分上雙，但防守端形同虛設，喬治（Paul George）以5成命中率砍下19分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也有19分、8籃板進帳。

▲公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛吉迪全能表現領軍打爆七六人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 公牛NBA吉迪七六人喬治

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