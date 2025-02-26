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19顆三分球！騎士狂下三分雨　40分拆解魔術勇奪8連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季至今戰績一路長紅，目前仍居聯盟例行賽龍頭的克里夫蘭騎士，26日作客奧蘭多魔術之戰，全隊下起「三分雨」，上半場就建立超過20分領先，末節更是一度領先來到42分之多，全場騎士以32投19中，高達59.4%的三分球命中率徹底射垮對手，最終騎士就以122比82痛宰魔術，輕鬆拿下8連勝。

此戰開賽騎士就展現聯盟王者威力，雖然明星主控賈蘭德（Darius Garland）因傷缺陣，但團隊堅強戰力依舊令魔術難以抗衡。

首節騎士杭特（De'Andre Hunter）連續3記三分球破網，讓球隊打出19比9領先開局，隨後騎士明星長人莫布里（Evan Mobley）也展現內外不拘的得分能力，首節打完騎士就建立多達34比16領先優勢。

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第2節開打後，騎士傑隆（Ty Jerome）又是連續三分球破網，上半場剩下7分46秒時騎士已經建立23分大幅領先，所幸地主魔術此時一波10比2攻勢稍稍止血，但半場打完騎士仍以57比43穩定領先，

下半場開打後，騎士持續火燙三分球手感，斯特魯斯（Max Strus）、奧科羅（Isaac Okoro）、傑隆連續三分球破網，騎士趁勢又將領先擴大來到91比61之多，加上魔術主力後衛安東尼（Cole Anthony）傷退，騎士3節打完以93比66大幅超前魔術。

末節騎士莫布里再度展現出色運動能力，先在防守端封蓋對手後，又快攻跟進爆扣，讓騎士板凳席振奮瘋狂。反觀魔術則是欲振乏力，僅能靠著雙槍前鋒班凱羅（Paolo Banchero）以及華格納（Franz Wagner）零星單打追分。

終場前6分19秒，傑隆再度三分彈破網，騎士隨後即便換上替補，依舊拉開全場最大42分領先優勢，終場就以122比82痛宰魔術。

騎士此戰14人上場全數有得分紀錄，傑隆拿下全隊最高20分，莫布里17分、8籃板、2阻攻，一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）牛刀小試僅打24分鐘不到，貢獻11分、3籃板、5助攻。

主場慘敗的魔術此戰班凱羅拿下全場最高26分外帶5籃板、4助攻，華格納19分、5籃板、4助攻。

▲騎士莫布里攻守兩端都發揮穩定戰力，幫助球隊以40分大勝魔術。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士莫布里攻守兩端都發揮穩定戰力，幫助球隊以40分大勝魔術。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士莫布里米歇爾魔術

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