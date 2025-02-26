快訊／唐西奇首度對決前東家　19分大三元率隊宰獨行俠

記者杜奕君／綜合報導

「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）被交易送往洛杉磯湖人後，台灣時間26日首度對決前東家達拉斯獨行俠。此戰唐西奇賽前與前隊友們熱情互動，但上了場則是火力全開，全場大演全能個人秀，全場貢獻19分、15籃板、12助攻、3抄截、2阻攻完成大三元數據，也幫助湖人甩開對手糾纏，最終107比99奪勝。

此戰開賽獨行俠就靠厄文（Kyrie Irving）火力全開，單節猛飆14分，但湖人靠著唐西奇領軍，首節打完以28比20超前。

次節唐西奇持續大演個人秀，一次切入深入對手禁區後，不看人背後勾傳，找到三分線外埋伏的里夫斯（Austin Reaves）三分球命中，湖人一度建立多達15分領先優勢，上半場在唐西奇猛砍12分、12籃板、7助攻、2抄截、2阻攻全能演出下，湖人以59比51取得領先。

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下半場開打後，獨行俠雖然持續追分，但湖人始終維持小幅領先，但厄文先是瀟灑單打後仰跳投命中，隨後汀威迪（Spencer Dinwiddie）三分彈命中更讓獨行俠追到僅3分落後。此節獨行俠追分大有斬獲，3節打完僅剩1分差距。

末節雙方持續拉鋸激戰，湖人靠著詹姆斯（LeBron James）連續單打穩住領先，但獨行俠也靠著射手湯普森（Klay Thompson）連續3記外線命中，追成88比88平手局面。

但此時湖人雙星開始聯手發威，終場前4分5秒唐西奇長傳找到詹皇，讓他完成雙手暴力重扣，湖人也趁勢穩住5分領先優勢。隨後八村壘又是快攻切入單臂扣籃，加上詹姆斯又是補籃雙手爆扣，讓紫金軍團氣勢大振，最終107比99贏得勝利。

此戰唐西奇火力全開，砍下19分、15籃板、12助攻、3抄截、2阻攻完成大三元，詹姆斯拿下27分、12籃板，里夫斯20分、3籃板、5助攻。

輸球的獨行俠方面，厄文一支獨秀砍下35分、7籃板、4助攻、3抄截、2阻攻，湯普森則有22分、8籃板進帳。

▲湖人唐西奇19分大三元，首度對決前東家獨行俠就奪勝。（圖／達志影像／美聯社）