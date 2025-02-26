變身中華男籃國際賽專武　林信寬獲圖齊「無限開火權」飆分

▲林信寬穿上中華隊球衣，得分火力就呈現大爆發。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／桃園報導

上屆杭州亞運就幫助中華男籃奪下史無前例3X3籃球金牌榮耀，TPBL台啤永豐雲豹「金牌狀元」林信寬，再度發揮中華男籃「專武」威能，此次入選亞洲盃男籃資格賽第3階段，在客場交手香港之戰，全場轟下21分領軍奪勝。林信寬表示，「因為賽前1天，圖齊總教練跟我說希望看見我的攻擊企圖心，因此就放心大膽出手。」

此次與高錦瑋一同入選中華男籃，出征亞洲盃男籃資格賽第3階段，林信寬雖然在主場對上菲律賓之戰未獲登錄，但下一戰客場對上香港，林信寬轟下全場最高21分，成為中華隊致勝頭號功臣。

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對此林信寬笑說，「第1場沒登錄，當然要好好把握機會啊，加上圖齊總教練前一天特別跟我說，希望看見我攻擊對手的企圖心，既然他都這樣說，我當然要努力展現。」

林信寬也透露，「其實對香港之戰，首節我也完全沒上場，沒想到第2節一上去兩秒就得分，上半場自己命中率也是百分之百，因此有感覺自己手感不錯。」

對於接下來中華隊將在3月迎接「6搶4」外卡賽，爭取亞洲盃男籃正賽門票，林信寬也說，「我當然有想打的意願，前提要先被中華隊選上，可以的話當然希望代表中華隊出賽，也多多前進國際賽磨練。」

▲總教練圖齊「開綠燈」林信寬飆分有信心。（圖／取自FIBA官網）