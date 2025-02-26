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林書豪盛讚高錦瑋　稱「有外線的黃皮膚後衛罕見」

▲戰神丁聖儒、雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲高錦瑋稱受到「林來瘋」的籃球故事啟發。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

日前重返NBA殿堂，在全明星周新秀挑戰賽擔任執教工作的林書豪，他在世界籃球最高殿堂的「林來瘋」傳奇，也帶給許多亞洲年輕球員學習榜樣。本季與林書豪同為TPBL職籃頂尖控衛的高錦瑋，就對於林書豪有高度推崇，林書豪則表示，「小高的成長故事很感人，擁有優秀外線能力的黃皮膚後衛很罕見，相信以他的天賦和努力，未來一定能繼續發光。」

林書豪日前在全明星周「新秀挑戰賽」，擔任發展聯盟總教練一職，昔日震撼世界的「林來瘋」回歸NBA賽場，也成為本次新秀挑戰賽一大焦點所在。

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而林書豪的籃球故事，也啟發不少台灣年輕後衛向他學習、看齊，本季在個人數據表現與林書豪在TPBL職籃互別苗頭的雲豹明星控衛高錦瑋就說，「能和林書豪在一起競爭，對於從小看著林來瘋長大的我來說，真的從來沒想到。」

「林書豪帶給了亞洲後衛希望，他讓我們看見了可以達到的高度，我們也可以做到，也讓我有朝更高層級挑戰的動力。」高錦瑋如此說道。

很榮幸能夠影響新生代球員，小高的成長故事很感人，展現非凡的勇氣。在我的籃球生涯中，擁有優秀外線能力的黃皮膚後衛很罕見，我會持續關注他的發展。相信以他的天賦和努力，未來一定能繼續發光。

對於高錦瑋的推崇，林書豪則透過經紀人回應表示，「很榮幸能夠影響新生代球員，小高的成長故事很感人，展現非凡的勇氣。在我的籃球生涯中，擁有優秀外線能力的黃皮膚後衛很罕見，我會持續關注他的發展。相信以他的天賦和努力，未來一定能繼續發光。」

▲▼林書豪重返勇士主場，擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練。（圖／翻攝自X／NBA on TNT）

▲林書豪日前重返勇士主場，擔任新秀挑戰賽G聯盟隊的教練。（圖／翻攝自X／NBA on TNT）

關鍵字： 林書豪高錦瑋林來瘋TPBL台籃NBA

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