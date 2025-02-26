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快訊／中華男籃大利多！　亞洲盃「6搶4」外卡賽確定台灣主辦

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／籃協提供）

▲中華男籃大利多，亞洲盃「6搶4」外卡賽確定在台灣天母體育館舉辦。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃日前在亞洲盃男籃資格賽第3階段打出2連勝佳績，3階段累積3勝3敗排名B組第3位，確定將打「6搶4」外卡賽。而稍早根據FIBA亞洲盃官方IG，確認台灣將獲得外卡賽G組（東區）主辦權，預計將在天母體育館舉辦此次賽事，屆時中華隊將和泰國、關島同組，爭取兩張亞洲盃男籃正賽門票。

日前亞洲盃男籃資格賽正式落幕，6個分組的前兩名自動獲得晉級本屆亞洲盃正賽資格，至於剩下4張外卡門票，則將由6個分組的第3名，分為兩組進行「6搶4」外卡賽。

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根據FIBA先前公布資訊，本次「6搶4」外卡賽很可能將於3月19日至21日舉辦，其中中華隊將和泰國、關島同組，而中華籃協日前也透露將積極爭取此組賽事的主辦權，地點很可能落腳北市大天母體育館。

根據稍早亞洲盃官方IG社群公布資訊，包括中華隊、泰國及關島的外卡賽G組，確定將在台北舉辦，由中華籃協取得賽事主辦權。至於H組外卡賽則將在巴林首都麥納麥舉行，該組包括伊拉克、印度以及地主巴林。

中華籃協發言人張承中表示，「FIBA於26日通知，中華民國籃球協會成功爭取主辦亞洲杯資格賽外卡賽，時間定於3月19日至21日，比賽地點為台北市立大學天母體育館，由關島、泰國及中華隊三搶二，爭取亞洲杯正賽資格。選手名單、賽程、轉播及售票資訊等，將另行公告。」

關鍵字： 中華男籃中華隊亞洲盃6搶4外卡賽天母體育館中華籃協張承中

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