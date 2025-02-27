領航猿校園巡迴　號召東超決賽支猿收贏

▲領航猿校園巡迴活動前進桃園國中，與年輕學子同樂。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿「2025校園飛行計劃－領航點點名」正式啟航，26日第一站來到桃園區桃園國中，帶領籃球社團學生體驗職業等級訓練，並在首次加入校園巡迴計劃的Pilots Crew啦啦隊帶動下，感受領航猿主場活力熱情，並號召同學為下週開打的東超四強決賽全力支猿收贏！

由助理教練陳世杰、柯煥為搭配白曜誠、林子洧擔任一日籃球訓練飛官，並首度和Pilots Crew啦啦隊搭檔，與空姐成員凱莉、祤鍹與可暄一同啟動校園巡迴列車，回饋基層學校，持續深耕在地連結，本次校園巡迴計劃，創新打造的舞蹈熱身環節及專屬球員應援舞教學。

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活動一開始率先由Pilots Crew帶領全體桃園國中籃球社體驗主場互動文化，與平時熟悉的籃球大不相同，不禁讓不擅長跳舞的同學直呼，「跳舞比跑步熱身還累！」在歡樂氛圍渲染下，也拉近與學生的距離。

在東超賽事肩負情蒐重任的助理教練柯煥為，親自下場畫戰術板帶領籃球社成員進行模擬戰術跑位，將更多職業賽場上實際運用的戰術傳授給小球員，讓他們學習更多籃球場下的知識；助理教練陳世杰更是特地搬出球員運球課表伺候，有助於提升球員們的基本功，同時讓小球員感受在學校體驗不到的訓練強度，戰術與技術全方位專屬教學，帶給桃園國中球員們全新的籃球視野。

小球員在訓練後紛紛表示，「雖然訓練過程很辛苦，但能夠讓教練親身指導，一切都非常值得，期待能夠有再跟他們學習的機會！」

活動尾聲白曜誠、林子洧與同學分享自己籃球道路上的心路歷程，經過東超等國際賽事的洗禮，兩人都在心態上成長不少，在東超有傑出表現的白曜誠，更是有感而發，「今天看到同學渴望勝負欲很開心，學生階段就是要盡情享受籃球，不過也別忘記多讀書，近期閱讀《先勝心態》有感而發，前幾個月的密集賽程讓我備感壓力，但透過閱讀運動心理相關書籍改變心態，成功在近期比賽找回自己的節奏，讓我能夠迎刃而解場上的難關。」

林子洧也特別勉勵球員，「千萬不要輕易放棄，雖然這條路上會很辛苦，但還是要保持『好學』與『好勝心』，並在學生階段保有求知若渴的心態，持續精進自己，機會來臨就是盡情展現自我，等待破繭而出的一天！」

領航猿校園巡迴計劃拓展桃園各地學校，由教練團與球員親自設計專屬課程，以及Pilots Crew規劃獨家應援互動舞蹈，透過各種不同的教學與活動，帶給學生們與眾不同的籃球體驗，並能夠一起感受領航猿團隊的魅力，藉由一系列校園巡迴，持續向下扎根回饋基層。