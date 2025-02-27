直言林信寬「小屁孩」將蛻變　顏行書：看好朝盧峻翔模式成長

▲顏行書認為林信寬還在「小屁孩」蛻變成熟階段。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／桃園報導

中華男籃在亞洲盃資格賽第3階段拿下2連勝，其中在主場力克強敵菲律賓，被視為近年來難得一見國際賽佳作。昔日曾是中華隊主力控衛，目前為桃園台啤永豐雲豹營運長的顏行書，就對此次入選國家隊的雲豹雙星高錦瑋、林信寬給予高度肯定。顏行書更幽默形容，「林信寬現在有點小屁孩的感覺，但他會像蛻變後的盧峻翔，我十分看好他的成長。」

「雲豹雙星」高錦瑋、林信寬，在此次中華隊打出佳績，幫助球隊在亞洲盃資格賽第3階段勇奪2連勝，不過接下來中華隊在3月就要面臨「6搶4」外卡賽考驗，爭取亞洲盃正賽最終門票。

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雲豹營運長顏行書強調，「球團的立場，絕對是配合中華隊徵召，訓練若有卡到比賽的話，我們還是會以我們的比賽為主。但只要比賽或訓練沒卡到的時候，一定盡全力配合。國際賽的強度對於年輕球員幫助非常大，透過實戰的累積，我相信高錦瑋和林信寬一定會越來越強。」

顏行書也分析，「我認為林信寬和夢想家的馬建豪，透過這次國際賽進步非常明顯，林信寬現在還有點『小屁孩』的感覺，我認為他很像兩年前的盧峻翔，但盧峻翔透過職業賽以及國際賽的磨練，整個打球的節奏和氣質都已經改變，甚至展現大場面很敢投的領袖氣質，我認為林信寬也處在這樣的蛻變階段。」

「至於高錦瑋的部分，則是一開始進入中華隊，就能有所貢獻，他和林信寬都是雲豹的絕對核心，我相信他們一定會越來越好。」顏行書如此說道。

顏行書也直言，「現在的中華男籃就是在打『新世代的籃球』，其中一個大重點就是要敢攻，也許出手選擇不是那麼合理，但他們的攻擊慾望、侵略性非常的強，加上防守的態度跟氛圍很好的話，就會打出如同擊敗菲律賓的比賽，讓球迷感動。」

▲盧峻翔近年來已經蛻變成為領航猿一哥，在中華隊也佔有一席之地。（圖／取自FIBA官網）