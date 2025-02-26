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雲豹主場的「大牛排」主題日　主廚餐車現切好吃又好看

▲雲豹牛排主題日高錦瑋、林信寬，國王沃許本。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹主場推出高檔牛排主題日，可說創意噱頭十足。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

TPBL職籃26日重啟賽程，桃園台啤永豐雲豹主場迎戰聯盟例行賽龍頭新北國王，此戰兩隊一路激戰到最後關頭，才由國王驚險以102比99勝出。不過此戰雲豹推出「Lawry’s Night 勞瑞斯主題日」，推出高檔牛排餐車，為包廂區推出主廚現切牛肋排服務，也選出4位幸運球迷現場大啖美食，可說是有吃又有看，創意及噱頭十足。

日前由於中華隊出征亞洲盃男籃資格賽第3階段，TPBL職籃例行賽暫時休兵，本周則是全面復賽，今晚則由雲豹主場迎戰國王打頭陣。

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雲豹陣中兩名中華隊國手林信寬、高錦瑋延續好手感，此戰「金牌狀元」林信寬轟下全場最高24分外帶4助攻、4抄截，高錦瑋也有14分、4籃板、11助攻的優質表現。不過雲豹在和聯盟龍頭國王一路拉鋸之下，最終仍以3分之差惜敗。

但雲豹此戰主題日推出高檔牛排，現場除了6個包廂區觀眾外，還抽出4位幸運觀眾大啖美食，在籃球賽場吃牛排看比賽，也成為另類噱頭及觀賽焦點。

▲雲豹牛排主題日高錦瑋、林信寬，國王沃許本。（圖／TPBL職籃提供）

▲餐車加上主廚現切高檔牛排，雲豹主場幸運球迷大啖美食。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 雲豹牛排TPBL台籃

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