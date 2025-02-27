17年來隊史首見奇蹟紀錄！　活塞擊倒衛冕綠衫軍勇奪8連勝

記者杜奕君／綜合報導

「汽車城」大奇蹟！底特律活塞近期狀態火燙，27日主場迎戰衛冕冠軍波士頓塞爾提克，活塞王牌球星康寧漢（Cade Cunningham）全場轟下21分、4籃板、11助攻，加上板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）三分球11投6中砍下26分，活塞最終以117比97大勝綠衫軍，收下暌違17年來首次「8連勝」。

塞爾提克此戰明星雙槍之一的布朗（Jaylen Brown），此戰因為左大腿挫傷無法上陣，綠衫軍面對活塞兇猛攻勢無力招架，活塞在康寧漢領軍下，一度領先來到15分。

不過綠衫軍靠著懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）連續外線開火逼近，半場打完兩隊戰成55比55平手狀態。

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但下半場綠衫軍攻勢再度斷電，僅能靠一哥坦圖（Jayson Tatum）零星單打追分，反觀活塞卻是火力全開，末節一度領先來到23分之多，最終活塞就以20分之差贏球，斬斷綠衫軍6連勝。

此戰康寧漢砍下21分、4籃板、11助攻，畢斯利26分，哈里斯（Tobias Harris）也有16分、9籃板進帳，也讓活塞寫下自2008年之後，隊史首度8連勝壯舉。

至於6連勝黯然終止的塞爾提克方面，坦圖（Jayson Tatum）砍下全場最高27分外帶6籃板，懷特（Derrick White）投進5顆三分球進帳18分、3籃板、3助攻，普里查德也有18分、3籃板、4助攻進帳。

▲康寧漢率領活塞寫下隊史睽違17年的8連勝佳績。（圖／達志影像／美聯社）