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海神「浪人情歌」主題周　高雄巨蛋預告化身K歌包廂

▲海神「浪人情歌」主題周，高雄巨蛋預告化身K歌包廂。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神「浪人情歌」主題周，高雄巨蛋預告化身K歌包廂。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

誰是被耽誤的饒舌歌手？誰又是讓耳朵懷孕的情歌王子？高雄全家海神職業籃球隊3月8日、9日舉辦「浪人情歌」主題週，全隊私房歌單首度曝光，環廊猜對海神好聲音就有好禮。環廊票選浪人情歌指定曲，抽幸運神隊友晉升享溫馨享Life Card「黃金會員」，8日中場挑戰再送享溫馨歡唱金，歌聲、笑聲、歡呼聲全都在高雄巨蛋「浪人情歌」。

最動人的情歌、最「抓耳」的旋律，都在浪人情歌主題週。無論是「閃閃惹人愛」、「理想情人」，還是情竇初開的「初戀粉色系」。

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投下最讓你動心的組別，最高票組9日賽後將與神隊友近距離互動，再抽出一位幸運神隊友，免費成為享溫馨享Life Card「黃金會員」。

激涼爽喉，極致精彩生活！「浪人情歌」主題包廂主場週限定，除了邀請神隊友拍照打卡，全隊私房歌單也隆底家。誰是嘻哈派？誰對老歌愛不釋手？猜對樺達硬喉糖帶回家。8日中場遊戲「享溫馨大歌星」，神隊友3人組隊參賽，邀請3隊PK，總共9題，由主持人出題，正確接唱下一句歌詞即可得一分，分數最高的隊伍，即可獲得享溫馨歡唱折價券。
 

關鍵字： 海神浪人情歌周台籃TPBL

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