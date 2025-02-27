手握年度總冠軍＋年度第1隊　坦圖：我滿足成為NBA門面的所有條件

▲塞爾提克坦圖自認足以成為當代NBA「門面」代表。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克27日雖被底特律活塞斬斷6連勝，但開季至今繳出42勝17敗成績仍高居東區第2位。陣中王牌主力球星坦圖（Jayson Tatum）近日受訪時就直言表示，「我不想將自己放進那些有爭議的事情裡，但我滿足了成為NBA門面的所有條件。」

現年26歲的坦圖，本季在NBA前55戰平均可攻下的26.6分、8.7籃板、5.8助攻、1.1抄截，且上賽季不僅幫助綠衫軍奪下隊史第18冠，同時也拿下過東京奧運、巴黎奧運兩面男籃金牌，生涯4次入選年度最佳陣容，並6度入選聯盟明星賽。

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坦圖近日受訪時，就直言自己已經具備成為NBA「門面」頂尖球星的所有條件，「我真的不想將自己放進那些有爭議的事情裡，他贏得過總冠軍嗎？拿過奧運金牌嗎？他在贏球的賽季發揮作用嗎？他入選過年度第1隊嗎？這些都是確切的證據，我滿足了所有條件。」

不過相較於當代最頂尖球星，坦圖僅拿下1座NBA總冠軍，且至今仍未拿下過「年度MVP」、「總冠軍賽MVP」兩項代表性獎項，因此要成為當代NBA門面球員，似乎仍需要更多功績來佐證。