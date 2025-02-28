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勇士柯瑞本季最狂一戰　單場12顆三分球轟56分率隊5連勝

記者杜奕君／綜合報導

「咖哩大神」飆分秀來了！金州勇士28日作客挑戰奧蘭多魔術，勇士王牌球星柯瑞（Stephen Curry）延續近期火燙手感，全場飆進12顆三分球並轟下本季個人新高56分，出色表現硬是率領灣區大軍克服一度17分大幅落後，最終以121比115逆轉勇奪5連勝。

勇士自「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易入隊後，團隊化學效應大幅提升，此戰賽前已經拿下4連勝，今日遠征奧蘭多挑戰魔術，雖然開賽一哥柯瑞火力全開，但魔術也有當家球星班凱羅（Paolo Banchero）上半場獨拿24分，率隊以66比52壓制勇士。

不過勇士下半場開始猛烈追分，上半場就拿下21分的柯瑞，第3節更是火力全開狂砍22分，幫助球隊此節打完以5分超前。

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末節勇士一度領先來到雙位數，但魔術班凱羅率隊一度追到兩分差，不過關鍵時刻柯瑞三分冷箭再度致命，加上團隊防守加壓，最終勇士就以6分之差逆轉贏球。

勇士柯瑞此戰轟下本季個人新高56分，其中三分球19投12中，格林（Draymond Green）12分、10籃板、4助攻。

魔術方面，班凱羅此戰也轟下41分、6籃板、5助攻，華格納（Franz Wagner）27分、4助攻、3抄截，可惜無法抵擋柯瑞兇猛火力，飲恨苦吞2連敗。

▲勇士柯瑞單場飆進12記三分球，狂轟本季個人新高56分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞單場飆進12記三分球，狂轟本季個人新高56分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA咖哩咖哩大神Stephen Curry

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