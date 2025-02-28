飛馳、馬可首秀合轟50分18籃板8助攻　林韋翰讚最強洋將

▲特攻林韋翰讚飛馳、馬可是最佳洋將。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃28日由新北中信特攻主場迎戰高雄全家海神，特攻兩名新洋將飛馳、馬可「開箱」首秀表現優異，合力轟下50分、18籃板、8助攻，幫助特攻以85比79贏球終止2連敗。特攻王牌主控「魔術師」林韋翰就大讚兩名新洋將，直言一個是最強後衛，另一個則是最好中鋒。

特攻本季戰績至今位居後段班，洋將戰力始終未能到位是一大主因，本季啟用浩勝、捷翼、葛瑞飛、銳尼、柯南、德芬等洋將都陸續離隊，除了克力斯、艾斯卡獲得續留，日前又找來飛馳、馬可加盟效力。

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此戰飛馳展現小洋將破壞力，全場斬獲31分、5籃板、8助攻，其中決勝第4節獨攬17分，成為贏球關鍵要角。

▲特攻飛馳此戰狂飆31分、5籃板、8助攻成為贏球要角。（圖／TPBL職籃提供）

飛馳此戰展現美籍後衛的刁鑽進攻能力，過往曾在土超聯賽展現出色表現，飛馳此戰的出色砍分能力，獲得球隊主控林韋翰高度讚賞。

林韋翰表示，「飛馳在隊內練習時，大家幾乎都守不住，這場比賽可能才發揮7成功力，等時差調整好之後，應該還能有更好表現。」

至於具有蒙特內哥羅國家隊資歷的長人馬可，過往曾在中國CBA聯賽效力，過去在天津男籃時期曾是台將林庭謙隊友，此戰也拿下19分、13籃板、2阻攻。

林韋翰直言，「以我來看，放眼整個聯盟，飛馳和馬可在後衛與中鋒位置都是最好的。」

▲馬可來台首戰禁區威力相當不錯。（圖／TPBL職籃提供）