運動雲

>

快訊／特攻洋將「福袋」開到大獎　飛馳首秀轟31分力克海神

▲特攻新洋將飛馳首度登場，就轟下31分、8助攻領軍擊敗海神。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻新洋將飛馳首度登場，就轟下31分、8助攻領軍擊敗海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻28日主場迎戰高雄全家海神來訪，此戰特攻再度「開箱」兩名新洋將飛馳、馬可，而兩人首戰也展現一鳴驚人實力，飛馳轟下31分、5籃板、8助攻，馬可也貢獻19分、13籃板，最終特攻末節甩開海神糾纏，以85比79終止2連敗，而海神則是苦吞2連敗。

經歷上半季洋將頻頻更替的陣痛期，特攻日前宣布找來飛馳及馬可兩名新洋將加入，兩人的TPBL職籃首秀也在今日登場，此戰開賽特攻就靠飛馳與艾斯卡衝鋒陷陣，一度取得雙位數領先，但海神後來居上，首節特攻以23比19小幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2節雙方手感都呈現冰冷，兩隊單節得分都不到20分情況下，特攻在飛馳衝鋒陷陣下，半場打完以50比42領先。

不過下半場開打後，海神總算開始努力追分，于煥亞三分彈命中讓海神逆轉超前比分，但飛馳再度飆進壓哨三分彈，讓特攻穩住54比52小幅領先。

兩隊末節展開激烈拉鋸，多次互換領先優勢情況下，終場前4分42秒特攻靠著飛馳切入拋射完成三分打，讓特攻重新掌握領先優勢。

終場前1分51秒，飛馳再度飆進關鍵側墊步高難度三分球，讓特攻取得81比74領先，隨後林韋翰成功抄截後造成對手犯規兩罰俱中，特攻拉開9分領先優勢。

海神邱子軒雖然三分球命中，但終場前42.5秒飛馳再度要到蘇文儒犯規站上罰球線穩穩罰進兩球，特攻再度拉開8分領先優勢，最終特攻就以85比79奪勝。

特攻此戰兩名新洋將「開箱」可說相當成功，飛馳全場轟下31分、5籃板、8助攻，馬可19分、13籃板。海神方面則以克雷格24分、10籃板、3抄截最佳，艾德12分、13籃板。

▲特攻新洋將飛馳首度登場，就轟下31分、8助攻領軍擊敗海神。（圖／TPBL職籃提供）

▲飛馳末節轟下17分，成為特攻主場止敗關鍵。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 特攻飛馳馬可海神克雷格TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA「最強大叔」回來了　厄文轟25分9籃板5助攻捕獵黃蜂

NBA「最強大叔」回來了　厄文轟25分9籃板5助攻捕獵黃蜂

PLG職籃本季球員註冊名單確定　勇士登錄17人、鋼鐵人洋將未補滿

PLG職籃本季球員註冊名單確定　勇士登錄17人、鋼鐵人洋將未補滿

不放棄！中風後首度現身　名帥波波維奇喊話未來想持續帶隊

不放棄！中風後首度現身　名帥波波維奇喊話未來想持續帶隊

勇士萌神柯瑞狂飆56分　賽後「原味球衣」得主是老媽

勇士萌神柯瑞狂飆56分　賽後「原味球衣」得主是老媽

攻城獅再簽208公分高炮塔　薛斯基加盟有望1日開箱首秀

攻城獅再簽208公分高炮塔　薛斯基加盟有望1日開箱首秀

勇士柯瑞本季最狂一戰　單場12顆三分球轟56分率隊5連勝

勇士柯瑞本季最狂一戰　單場12顆三分球轟56分率隊5連勝

提前鎖定「年度最佳灌籃」！　拓荒者夏普升空單臂重扣全場炸裂

提前鎖定「年度最佳灌籃」！　拓荒者夏普升空單臂重扣全場炸裂

手握年度總冠軍＋年度第1隊　坦圖：我滿足成為NBA門面的所有條件

手握年度總冠軍＋年度第1隊　坦圖：我滿足成為NBA門面的所有條件

海神「浪人情歌」主題周　高雄巨蛋預告化身K歌包廂

海神「浪人情歌」主題周　高雄巨蛋預告化身K歌包廂

領航猿校園巡迴　號召東超決賽支猿收贏

領航猿校園巡迴　號召東超決賽支猿收贏

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

熱門新聞

韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

日職網路簽賭風波持續擴大 7球團共14人涉案

中職例行賽賽程出爐！大巨蛋52場　味全16主場最多、兄弟13場

陳柏清敬佩陽岱鋼！台鋼1比8吞敗　洪總：投手要動腦

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1韓媒爆料年輕球員靠Uber吃台南美食

2日職網路簽賭風波擴大 7球團14人涉案

3中職例行賽賽程出爐！大巨蛋52場

4台鋼1比8吞敗　洪總：投手要動腦

5被中華隊震撼　萬波中正與台灣「緣份」

最新新聞

1特攻挖到寶　飛馳首秀轟31分宰海神

2張育成教台語　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

3平鎮邱文佑特訓奪打擊獎

4被中華隊震撼　萬波中正與台灣「緣份」

5徐若熙首戰不能投　林岳平還原資格賽調度

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366