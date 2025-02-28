快訊／特攻洋將「福袋」開到大獎　飛馳首秀轟31分力克海神

▲特攻新洋將飛馳首度登場，就轟下31分、8助攻領軍擊敗海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻28日主場迎戰高雄全家海神來訪，此戰特攻再度「開箱」兩名新洋將飛馳、馬可，而兩人首戰也展現一鳴驚人實力，飛馳轟下31分、5籃板、8助攻，馬可也貢獻19分、13籃板，最終特攻末節甩開海神糾纏，以85比79終止2連敗，而海神則是苦吞2連敗。

經歷上半季洋將頻頻更替的陣痛期，特攻日前宣布找來飛馳及馬可兩名新洋將加入，兩人的TPBL職籃首秀也在今日登場，此戰開賽特攻就靠飛馳與艾斯卡衝鋒陷陣，一度取得雙位數領先，但海神後來居上，首節特攻以23比19小幅領先。

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第2節雙方手感都呈現冰冷，兩隊單節得分都不到20分情況下，特攻在飛馳衝鋒陷陣下，半場打完以50比42領先。

不過下半場開打後，海神總算開始努力追分，于煥亞三分彈命中讓海神逆轉超前比分，但飛馳再度飆進壓哨三分彈，讓特攻穩住54比52小幅領先。

兩隊末節展開激烈拉鋸，多次互換領先優勢情況下，終場前4分42秒特攻靠著飛馳切入拋射完成三分打，讓特攻重新掌握領先優勢。

終場前1分51秒，飛馳再度飆進關鍵側墊步高難度三分球，讓特攻取得81比74領先，隨後林韋翰成功抄截後造成對手犯規兩罰俱中，特攻拉開9分領先優勢。

海神邱子軒雖然三分球命中，但終場前42.5秒飛馳再度要到蘇文儒犯規站上罰球線穩穩罰進兩球，特攻再度拉開8分領先優勢，最終特攻就以85比79奪勝。

特攻此戰兩名新洋將「開箱」可說相當成功，飛馳全場轟下31分、5籃板、8助攻，馬可19分、13籃板。海神方面則以克雷格24分、10籃板、3抄截最佳，艾德12分、13籃板。

▲飛馳末節轟下17分，成為特攻主場止敗關鍵。（圖／TPBL職籃提供）