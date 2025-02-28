不放棄！中風後首度現身　名帥波波維奇喊話未來想持續帶隊

▲馬刺主帥波波維奇在輕度中風後首度現身，喊話未來仍想持續帶隊。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺千勝名教頭波波維奇（Gregg Popovich）在本賽季開打後不久，傳出輕度中風導致無限期缺陣，離開最喜愛的執教工作。28日波波維奇首度親自現身球隊會議，也發表聲明確認本季將徹底修養，不會回到球場執教，但波波維奇仍喊話未來仍在健康狀態好轉後，仍想回歸執教。

日前《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）率先披露，稱波波維奇因為健康問題，確定本季將不會復出執教。

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今日波波維奇在發生健康問題後，首度現身馬刺球隊會議，他也發出聲明表示，「我會專注在自己的健康狀態上，本季將先好好休養，也希望未來仍能回歸執教。」

波波維奇也在聲明中讚美了他休養期間，暫時代理總教練的強森（Mitch Johnson）以及助理教練團，認為這批教練相當團結，也把球隊帶得很棒。

馬刺目前24勝33敗，排名在西區倒數第3位，但明星賽後球隊頭號王牌溫班亞瑪（Victor Wembanyama）就傳出右肩深層靜脈血栓，賽季宣告報銷，但波波維奇此次現身力挺球隊，也證明黑衫軍強大向心力及團結。