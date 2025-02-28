NBA「最強大叔」回來了　厄文轟25分9籃板5助攻捕獵黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠28日主場迎戰夏洛特黃蜂來訪，即便日前送走王牌球星「金童」唐西奇（Luka Doncic），但「最強大叔」厄文（Kyrie Irving）變髮圖強改變新造型後，此戰又飆出25分、9籃板、5助攻、2抄截、2阻攻全面數據，最終獨行俠就以103比96贏球，賞黃蜂難堪5連敗。

近況低迷的黃蜂今日前進達拉斯踢館，上半場與地主獨行俠呈現拉鋸，但獨行俠在第3節開始逐步拉開領先優勢，3節打完取得6分領先。

但黃蜂不放棄追分機會，末節靠著布里吉斯（Miles Bridges）單打與威廉斯（Mark Williams）內線搶分，一度將比分扳平，但獨行俠靠著厄文及湯普森（Klay Thompson）接連開火，最終獨行俠就以7分擊敗黃蜂。

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厄文此戰展現球隊一哥霸氣，全場25分、9籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，布朗（Moses Brown）20分、11籃板、3抄截、2阻攻，湯普森則有18分進帳。

至於輸球的黃蜂，則苦吞近19戰內的16敗，威廉斯拿下全場最高26分外帶16籃板、3助攻，布里吉斯20分、12籃板、6助攻。

▲獨行俠厄文飆25分、9籃板、5助攻，主場擊退黃蜂。（圖／達志影像／美聯社）