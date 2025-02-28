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PLG職籃本季球員註冊名單確定　勇士登錄17人、鋼鐵人洋將未補滿

▲▼領航猿豪取5連勝，率先挺進PLG季後賽。（圖／領航猿提供）

▲領航猿本季最終僅註冊14位球員，為4隊最少。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃2024-25賽季球員註冊大限在昨天截止，28日聯盟公布各隊最終正式登錄名單，其中目前例行賽龍頭桃園璞園領航猿僅登錄14人，為全聯盟最少球員的球隊，台北富邦勇士登錄17人則是本季4隊之冠。另外，高雄鋼鐵人本季最終仍僅有3名洋將，包括艾賽亞、喬迪以及本季尚未「開箱」上場的新洋將陶德。

本季在全聯盟戰績一支獨秀的領航猿，最終本季僅登錄14位球員，其中包括9名本土、外籍生丁恩迪，以及伯朗、葛拉漢、瓊斯以及布依德4名洋將。

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目前排名例行賽第2位的台南台鋼獵鷹，目前晉級季後賽魔術數字僅剩「M1」，本季最終獵鷹登錄16名球員，其中包括9名本土以及白薩、蓋比兩位外籍生，還有華裔球員种義仁以及鉑金、飛雷神翟蒙、赤崁等4位洋將。

勇士則是登錄全聯盟最多的17人，其中11位本土球員也是聯盟之冠，另外包括金恩、沃特斯、威希、柏德等4位洋將，以及外籍生莫巴耶、石博恩。

目前全季僅拿1勝，戰績墊底的鋼鐵人則有10位本土，以及外籍生丹尼爾、馬克斯，但洋將最終僅有3人甚至未能「滿編」，其中除了表現優異的艾賽亞、喬迪外，還包括新洋將尚未登場的陶德。

關鍵字： PLG台籃球員註冊大限

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