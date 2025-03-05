PLG職籃年度獎項重大變革　年度第一隊改「無位置劃分」

▲PLG職籃年度獎項重大變革，年度第一隊及防守第一隊將改為無位置劃分。（圖／PLG提供）
記者杜奕君／綜合報導
PLG職籃5日宣布2024-25賽季「年度獎項」將有重大變革，合計將會有27個獎項讓球員、教練、球團工作人員及球迷角逐，其中本季將新增「年度球迷」個人獎項，期盼讓球迷觀賞球賽時增加更多參與感、鼓勵球迷未來多多進場看球。另外，年度第一隊、年度防守第一隊改為無位置劃分。
球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽18場（新人王為例行賽最少出賽12場、若為DNP則不計出賽場次），以及該球員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格。
聯盟公告如下：
PLG 2024-25球季年度獎項，將會採下列幾種方式產生：
球員攻守數據決定 –
● 年度數據獎項
得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王
（資格–例行賽出賽至少18場，若該球員出場數未達標，但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎）
籃球記者票選 + 球迷票選決定 –
● 年度MVP
（For非洋將，資格–例行賽出賽至少18場）
● 年度洋將
（資格–例行賽出賽至少18場）
● 年度主場
● 年度關鍵先生
籃球記者票選 + 各隊GM票選決定 –
● 年度GM
籃球記者票選決定 –
● 年度第六人
（資格–例行賽出賽至少18場，替補出賽比例75%，可從缺）
● 年度新人王
（資格–經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽，具備以上任一條件且例行賽出賽至少12場，可從缺）
● 年度防守球員
（資格–例行賽出賽至少18場）
● 年度防守第一隊
（資格–例行賽出賽至少18場，年度防守球員必須列入年度防守第一隊，外籍球員僅可選擇1名球員，無位置劃分）
● 年度第一隊
（資格–例行賽出賽至少18場，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，外籍球員僅可選擇1名球員，無位置劃分）
● 年度教練
● 年度進步
（資格–上季已經參加P. LEAGUE+ 且例行賽出賽至少18場）
球迷票選決定 –
● 年度人氣王
● 年度Highlight
（灌籃、阻攻、助攻、Circus Shot、Handles of the Year、Clutch Shot）
● 年度啦啦隊
● 年度啦啦隊人氣王
● 年度球迷（新增）
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