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快訊／勇士超狂！近8戰狂掃7勝　柯瑞28分7籃板9助攻射破尼克主場

記者杜奕君／綜合報導

在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後，近7戰狂取6勝的金州勇士，5日前進大蘋果挑戰近況同樣處於3連勝火燙狀態的紐約尼克。此戰尼克開局靠著布朗森（Jalen Brunson）飆分秀取得領先，但下半場柯瑞（Stephen Curry）開啟外線模式逆轉比分，勇士在柯瑞攻下28分、7籃板、9助攻、2抄截帶領下，最終114比102贏得勝利。

上半場尼克靠著明星主控布朗森獨砍17分，比下勇士「咖哩大神」柯瑞的8分，加上勇士整體團隊命中率低迷，半場打完地主尼克以55比47取得領先。

第3節剩下7分30秒，柯瑞飆進三分彈，勇士一波17比7攻勢瞬間逆轉比分，以64比62反超尼克。隨後雙方開始拉鋸激戰，尼克仍靠手感最火燙的布朗森領軍砍分，勇士則由柯瑞加上巴特勒強勢取分，在柯瑞單節轟下14分帶領下，勇士3節打完以82比81逆轉領先。

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末節勇士持續攻勢，領先順利來到雙位數，終場前1分29秒柯瑞三分球破網奠定勝果，萌神柯瑞也比出招牌「晚安」手勢提前慶賀勝利到來，最終勇士在柯瑞轟下28分、7籃板、9助攻，巴特勒也貢獻19分、4籃板、4助攻情況下，在「背靠背」連續賽程都順利贏球。

至於主場失守的尼克方面，阿努諾比（OG Anunoby）轟下全場最高29分，布朗森則有25分、7助攻，但尼克下半場無法擋住柯瑞犀利攻勢，讓勇士帶走勝利。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞下半場大爆發，轟下28分、7籃板、9助攻，領軍拿下近8戰的第7勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒尼克布朗森Stephen Curry

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