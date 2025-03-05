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新北國王舉辦女子籃球訓練營　電信雙星黃湘婷、潘姿吟親指導

▲新北國王舉辦女子籃球訓練營，電信女籃黃湘婷、潘姿吟親自指導。（圖／新北國王提供）

▲新北國王舉辦女子籃球訓練營，電信女籃黃湘婷、潘姿吟親自指導。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王將於3月19、22及23日舉辦「Be Your Own Queen女王週」主題活動，並計劃在3月18日特別舉行一場女子籃球訓練營。這次活動邀請了電信女籃主力中鋒黃湘婷與得分好手潘姿吟親自指導，為熱愛籃球的女性朋友們提供專業的訓練機會。

訓練營以「讓女力被看見」為核心理念，推廣女籃運動，讓更多女性透過籃球發現自我、挑戰自我。黃湘婷與潘姿吟身為電信女籃的核心球員，擁有豐富的比賽經驗與專業指導能力。

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黃湘婷曾代表中華隊參加U16、U18、世大運及國家隊賽事，而潘姿吟則是國家隊的固定班底，並曾挑戰中國WCBA聯賽。她們的參與將為訓練營帶來高水準的籃球教學，讓參與者能在她們的指導下感受籃球的魅力。

此次訓練營即日起開放報名，名額有限，僅限18歲以上女性參加，報名費用為2000元。參加者不僅能在兩位女籃高手的帶領下學習籃球技巧，還能獲得專屬福利，包括練習球衣、KINGS毛巾及新北國王3月19日主場賽事門票。課程內容涵蓋投籃訓練、個人技巧提升及對抗訓練，無論是否有籃球基礎，都歡迎加入挑戰。

▲新北國王舉辦女子籃球訓練營，電信女籃黃湘婷、潘姿吟親自指導。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王電信女籃黃湘婷潘姿吟台籃TPBL

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