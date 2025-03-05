超越湖人「3大神獸」　唐西奇寫超猛NBA首見紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人近況火燙，5日在當家球星詹姆斯（LeBron James）達成生涯5萬分帶領下，順利擊敗紐奧良鵜鶘，拿下近期一波7連勝。但不讓詹皇的5萬分里程碑專美於前，湖人另一位超級球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）單場猛砍30分、8籃板、15助攻，成為聯盟史上首位，能夠至少砍下30分、5籃板、15助攻外帶5顆三分球，且單場正負值達+30的球員。

在驚天大交易轉戰紫金軍團後，唐西奇經歷初期震盪表現，近來整體手感明顯升溫，今日面對鵜鶘之戰，全場繳出30分、8籃板、15助攻，讓他成為隊史繼衛斯特（Jerry West）、魔術強森（Magic Johnson）以及詹皇之後，第4位至少單場能拿到30分、15助攻的湖人選手。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）就表示，「對手對於唐西奇嘗試了許多不同的防守策略，包括包夾、換防或是沉退，但他還是能夠一一破解。」

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此戰詹姆斯與唐西奇也成為湖人隊史第一對搭檔組合，能夠單場同時砍下至少30分外帶投進5顆三分球，另外唐西奇更成為聯盟史上首位，能夠單場拿到30分、5籃板、15助攻外帶5顆三分球，且單場正負值達+30的超級全能好手。

▲湖人唐西奇寫下聯盟史上首見神紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）