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咖哩「萌神」化身紐約市長　柯瑞近4戰場均33.5分攻破尼克主場

記者杜奕君／綜合報導

「萌神」化身紐約市長！金州勇士人氣球星柯瑞（Stephen Curry）5日率隊踢館紐約尼克主場麥迪遜廣場花園（MSG），此戰雖然上半場手感欠佳僅有8分進帳，但柯瑞下半場卯足全力飆分，全場21投10中拿到28分、7籃板、9助攻、2抄截，賽後柯瑞透露自己面臨腳踝痠痛，但紐約主場確實相當熟悉，因此在身體狀態許可下仍奮力出擊。

灣區大軍今日踢館尼克主場，靠著柯瑞下半場發飆，全場三分球9投5中，攻下28分、7籃板、9助攻、2抄截，包含決勝期奠定勝果三分彈破網，招牌「晚安」手勢讓紐約球迷也只能臣服萌神風采。

賽後柯瑞表示，「自己大學時期就在MSG球場出賽，因此對這裡的一切都不陌生，但每場比賽還是不一樣，雖然賽前我的腳踝有些酸痛，不過賽前練習後確認力量、穩定性許可，狀況也沒有惡化，因此決定出賽。」

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雖然帶著腳踝傷勢奮戰，但近期柯瑞整體表現相當驚人，近4戰平均可攻下33.5分、8.8助攻、外帶場均6.3顆三分球，其中「真實命中率」更高達74.5%，狀態可說是十分火燙。

另外值得一提的是，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）雖然此戰僅攻下19分、4籃板、4助攻，不過在關鍵時刻幾次強勢突破切入，也讓勇士甩開對手糾纏。自轉戰勇士至今，巴特勒出賽10戰，球隊拿下「9勝1敗」的驚人表現。

勇士連同此戰擊敗尼克，目前戰績34勝28敗，目前34勝28敗排名西區第6位，晉級季後賽之路可說是大有可為。

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞用出色表現，讓紐約球迷徹底臣服 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞咖哩大神勇士尼克Stephen Curry

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