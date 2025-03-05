班尼特爆發轟29分16籃板　夢想家單場飆118分終止3連敗

▲夢想家班尼特轟下29分、16籃板，率領夢想家攻破戰神主場。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於3連敗，上次出賽已經是2月9日的福爾摩沙夢想家，今天（5日）作客踢館交手台北台新戰神，上半場夢想家靠著林俊吉、貝奇以及替補上場的班尼特攜手飆分，上半場就拉開22分領先優勢，第3節更是一路取得28分大幅超前，在貝奇轟下33分、14籃板、5抄截，班尼特29分、16籃板攜手合作下，夢想家以118比103大勝，順利終止3連敗。

戰神開賽進行不到6分鐘，團隊就因犯規過多讓夢想家進入加罰狀態，夢想家趁勢拉開21比10的雙位數領先優勢。但戰神靠著連續5戰得分上雙的雷蒙恩，搭配米勒、艾力克攜手追分，首節打完夢想家以33比27暫時領先。

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次節夢想家再度靠著高砲塔貝奇外線飆分，隨後班尼特連續禁區雙手重扣，半場終了前5分11秒更是外線命中，隨後夢想家馬建豪連續切入高難度出手命中，班尼特再度三分球開火，夢想家一波14比4猛攻，拉開21分的大幅超前。

隨後戰神雖然靠著主控零星單打追分，但馬建豪又是不講理三分球命中，讓夢想家拉開上半場最大的67比43領先，隨後夢想家就帶著多達22分領先優勢進入下半場。

▲戰神曹薰襄此戰有13分、4籃板、5助攻。（圖／TPBL提供）

第3節夢想家持續火燙外線手感，貝奇三分球開轟，隨後班尼特又是禁區3分打得手，讓夢想家取得28分大幅領先，夢想家打完前3節已經得分「破百」，以101比75持續領先。

末節夢想家班尼特又是禁區雙手大爆扣，不過戰神米勒完成高難度4分打，陳冠全也挹注外線火力，隨後米勒先是成功火鍋封阻，隨後又單刀快攻切入得手，將落後縮小至13分差。

但夢想家班尼特依舊不斷造成破壞站上罰球線，讓夢想家持續穩住領先優勢，最終夢想家就以118比103贏球，順利終止3連敗，戰神則是苦吞2連敗。

貝奇此戰轟下33分、14籃板、5抄截，單場投進6記三分球，班尼特29分、16籃板、2阻攻，林俊吉則有21分、3籃板、4助攻、2抄截。

主場輸球苦吞2連敗的戰神方面，此戰也有5人得分上雙，麥卡倫攻下全隊最高20分外帶8籃板、6助攻，米勒17分、10籃板、3阻攻，錢肯尼14分，曹薰襄13分、4籃板、5助攻，陳冠全12分。

▲夢想家貝奇此戰轟下全場最高33分。（圖／TPBL提供）