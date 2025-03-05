冬季特奧代表團授旗　卓榮泰勉勵選手發揮最佳實力

▲2025年冬季世界特奧運動會，中華代表團今日舉行授旗儀式。（圖／取自中華台北特奧會 FB，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會將於3月8日至15日在義大利杜林舉行，行政院長卓榮泰今天為中華代表團成員授旗，勉勵選手發揮最佳實力、照亮台灣。

今年中華代表團包括隊職員、教練、隊醫、防護員及選手在內共43人，其中20名選手將參與雪鞋、花式溜冰及競速滑冰等3項競賽。

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根據中央社報導，卓榮泰在授旗典禮上表示，過去9個多月是台灣體育競技在國際賽事中最光輝的一段時間。他提到，從去年巴黎奧運、巴黎帕運、世界12強棒球賽，以及日前的亞洲冬季運動會和世界棒球經典賽資格賽，台灣體育成績一再激起民眾的團結和熱愛。

卓榮泰指出，台灣在上屆賽事中獲得16金、11銀、12銅的佳績，令人敬佩。他期許選手們這次能克服訓練困難，發揮最佳實力，並照顧好自己，「才有機會像過去一樣締造好成績，照亮台灣，國人等著各位披金戴銀、滿載而歸。」

競速滑冰選手林佳馨來自花蓮，是阿美族人。她表示，自高中一年級開始參加特奧運動，至今已有四年，這段經歷讓她變得更加勇敢、自信，也認識了許多好朋友。她期待這次能發揮平時訓練成果，為國爭光。