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獵鷹隊史首位！　飛雷神勇奪PLG職籃2月MVP

▲飛雷神成為獵鷹隊史首位拿下PLG職籃月MVP獎項好手。（圖／PLG提供）

▲飛雷神成為獵鷹隊史首位拿下PLG職籃月MVP獎項好手。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃6日公佈2024-25球季2月最有價值球員，台南台鋼獵鷹的飛雷神本月展現強大的進攻火力，繳出場均23分、4.3籃板、4.2助攻，幫助獵鷹在2月6戰拿下3勝3敗戰績穩居前段班，也讓飛雷神生涯首度獲選PLG單月最有價值球員。

本季新加入PLG的獵鷹，陣中許多得分好手擁有紮實球風，長期深耕臺南打出屬於在地的「南人球風」，而飛雷神多元的進攻手段正是獵鷹穩定的得分來源之一。

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2月飛雷神兩分球命中率50.9%、三分球命中率38.6%、罰球命中率93.9%皆名列前茅，在15日對上高雄鋼鐵人的比賽，飛雷神更是和鋼鐵人的艾賽亞互飆得分，2人該場都拿下40分以上，創下聯盟史上第2次有2名球員單場拿下40分以上的紀錄。

此外，飛雷神本月場均1.8抄截也幫助球隊創造更多得分機會，因此飛雷神在2月單月最有價值球員的投票中，22張選票（包含2張球迷選票）中拿到12張第1名的5分、以總分68分獲選02月最有價值球員。

02月最有價值球員前3名得分如下：
飛雷神 (獵鷹) 68分
谷毛唯嘉 (獵鷹) 35分
瓊斯 (領航猿) 29分
 

關鍵字： PLG獵鷹飛雷神台籃

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