運動雲

>

快訊／「字母哥」生涯2萬分里程碑　公鹿30分狂勝獨行俠

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇嚴峻傷病問題的達拉斯獨行俠，6日遠征密爾瓦基交手公鹿，此戰公鹿明星主控「小李飛刀」里拉德（Damian Lillard）火力全開，上半場就猛轟26分，率隊前3節打完以27分領先對手，末節甚至一度來到35分超前，最終在里拉德轟下34分、5助攻、2抄截，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）完成生涯兩萬分榮耀，也攻下32分、15籃板、4助攻，公鹿最終以137比107大勝。

▲公鹿安戴托昆波、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波完成生涯2萬分里程碑，率隊以30分之差痛宰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「一眉」戴維斯（Anthony Davis）持續因傷休兵，厄文（Kyrie Irving）日前也確定因膝傷賽季報銷情況下，合計多達7名先發主力掛傷號情況下，獨行俠開賽僅能靠著湯普森（Klay Thompson）、克里斯蒂（Max Christie）苦撐。

反觀地主公鹿則是火力全開，里拉德大演個人秀，上半場就以高達8成投籃命中率，包含三分球6投5中，半場猛轟26分。

加上當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有20分、8籃板進帳，公鹿一度取得多達21分領先優勢，前兩節打完以72比53徹底壓制獨行俠。

第3節公鹿率先打出5比0攻勢，將領先擴大來到24分，此節剩下9分52秒時，安戴托昆波強行切入得手，完成生涯「2萬分」里程碑，公鹿團隊手風越打越順，反觀獨行俠僅能靠著湯普森零星單打追分，3節打完公鹿超前27分差距。

末節公鹿即便撤下多名主力，開局一波10比2猛攻，將比分拉開至116比81之多，最終在里拉德拿下34分、5助攻、2抄截，安戴托昆波32分、15籃板、4助攻，另外小波特（Kevin Porter Jr.）也有10分、11籃板、14助攻的大三元演出，最終137比107擊敗獨行俠，順利拿下4連勝。

全場僅有8名可用之兵的獨行俠方面，全場以湯普森砍下28分、4籃板、4助攻，馬歇爾（Naji Marshall）22分、10籃板。

▲公鹿安戴托昆波、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲只剩8人應戰的獨行俠，湯普森拿下全隊最高28分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥兩萬分里拉德獨行俠湯普森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

骨刺舊傷痛到無法走路　林俊吉喊話要為中華男籃拚亞洲盃外卡賽

骨刺舊傷痛到無法走路　林俊吉喊話要為中華男籃拚亞洲盃外卡賽

新北國王舉辦女子籃球訓練營　電信雙星黃湘婷、潘姿吟親指導

新北國王舉辦女子籃球訓練營　電信雙星黃湘婷、潘姿吟親指導

班尼特爆發轟29分16籃板　夢想家單場飆118分終止3連敗

班尼特爆發轟29分16籃板　夢想家單場飆118分終止3連敗

冬季特奧代表團授旗　卓榮泰勉勵選手發揮最佳實力

冬季特奧代表團授旗　卓榮泰勉勵選手發揮最佳實力

超越湖人「3大神獸」　唐西奇寫超猛NBA首見紀錄

超越湖人「3大神獸」　唐西奇寫超猛NBA首見紀錄

咖哩「萌神」化身紐約市長　柯瑞近4戰場均33.5分攻破尼克主場

咖哩「萌神」化身紐約市長　柯瑞近4戰場均33.5分攻破尼克主場

快訊／詹皇寫生涯5萬分榮耀時刻　飆34分率領湖人7連勝

快訊／詹皇寫生涯5萬分榮耀時刻　飆34分率領湖人7連勝

PLG職籃年度獎項重大變革　年度第一隊改「無位置劃分」

PLG職籃年度獎項重大變革　年度第一隊改「無位置劃分」

快訊／中華男籃「護國神正」林正提前續約　領航猿5年長約留人

快訊／中華男籃「護國神正」林正提前續約　領航猿5年長約留人

快訊／籃球史上第一人！　湖人詹姆斯NBA「生涯5萬分」達標

快訊／籃球史上第一人！　湖人詹姆斯NBA「生涯5萬分」達標

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

熱門新聞

林柏佑離開台體大教練職務　攜手蔣智賢轉換新身份

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

林昱珉響尾蛇新秀排名第11！變速球獲高分評價

中華隊WBC殘酷賽程　C組不只大谷翔平！澳洲捷克都有大魔王

超越湖人「3大神獸」　唐西奇寫超猛NBA首見紀錄

李灝宇熱身賽再敲長打！老虎未來三壘解　外媒看好迅速上大聯盟

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1林柏佑離開台體　攜手蔣智賢轉換

2台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

3林昱珉新秀排名第11！最新評價曝

4中華隊WBC殘酷賽程　C組不只大谷翔平！澳洲捷克都有大魔王

5超越湖人3神獸　唐西奇寫NBA首見紀錄

最新新聞

1負責的男人被綠了！女友懷孕秒結婚　養孩2年不是他的

2騎士成NBA本季首支鎖定季後賽球隊

3獵鷹隊史首位　飛雷神奪2月MVP

4字母哥生涯2萬分　公鹿30分狂勝

5猛龍出閘迎戰　味全龍發表主視覺

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366