快訊／「字母哥」生涯2萬分里程碑　公鹿30分狂勝獨行俠

記者杜奕君／綜合報導

近期遭遇嚴峻傷病問題的達拉斯獨行俠，6日遠征密爾瓦基交手公鹿，此戰公鹿明星主控「小李飛刀」里拉德（Damian Lillard）火力全開，上半場就猛轟26分，率隊前3節打完以27分領先對手，末節甚至一度來到35分超前，最終在里拉德轟下34分、5助攻、2抄截，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）完成生涯兩萬分榮耀，也攻下32分、15籃板、4助攻，公鹿最終以137比107大勝。

▲公鹿安戴托昆波完成生涯2萬分里程碑，率隊以30分之差痛宰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在「一眉」戴維斯（Anthony Davis）持續因傷休兵，厄文（Kyrie Irving）日前也確定因膝傷賽季報銷情況下，合計多達7名先發主力掛傷號情況下，獨行俠開賽僅能靠著湯普森（Klay Thompson）、克里斯蒂（Max Christie）苦撐。

反觀地主公鹿則是火力全開，里拉德大演個人秀，上半場就以高達8成投籃命中率，包含三分球6投5中，半場猛轟26分。

加上當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有20分、8籃板進帳，公鹿一度取得多達21分領先優勢，前兩節打完以72比53徹底壓制獨行俠。

第3節公鹿率先打出5比0攻勢，將領先擴大來到24分，此節剩下9分52秒時，安戴托昆波強行切入得手，完成生涯「2萬分」里程碑，公鹿團隊手風越打越順，反觀獨行俠僅能靠著湯普森零星單打追分，3節打完公鹿超前27分差距。

末節公鹿即便撤下多名主力，開局一波10比2猛攻，將比分拉開至116比81之多，最終在里拉德拿下34分、5助攻、2抄截，安戴托昆波32分、15籃板、4助攻，另外小波特（Kevin Porter Jr.）也有10分、11籃板、14助攻的大三元演出，最終137比107擊敗獨行俠，順利拿下4連勝。

全場僅有8名可用之兵的獨行俠方面，全場以湯普森砍下28分、4籃板、4助攻，馬歇爾（Naji Marshall）22分、10籃板。

▲只剩8人應戰的獨行俠，湯普森拿下全隊最高28分。（圖／達志影像／美聯社）