骨刺舊傷痛到無法走路　林俊吉喊話要為中華男籃拚亞洲盃外卡賽

▲夢想家主控林俊吉喊話願意為中華男籃出征亞洲盃男籃外卡賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前苦吞3連敗的福爾摩沙夢想家，5日作客交手台北台新戰神，團隊發揮強大得分爆發力，全場最多領先28分情況下，以118比103贏球。夢想家主控林俊吉全場斬獲21分、3籃板、4助攻、2抄截，在先前因為腳傷連續缺席亞洲盃男籃資格賽第2、第3階段情況下，他強調「6搶4」外卡賽只要獲得徵召，自己仍有高度意願代表國家隊出賽。

本季夢想家除了原有當家王牌主控林俊吉外，還從自由球員市場網羅超級控衛蔣淯安，但兩位被球隊寄與厚望的後場指揮官，從賽季開始就飽受大小傷勢困擾，蔣淯安至今更僅有出賽兩場。

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至於林俊吉方面，雖然本季20場例行賽出賽16場，整體出勤率仍相當不錯，但先前因傷先後退出亞洲盃男籃資格賽第2、第3階段，不過今日對上戰神全場繳出21分、3籃板、4助攻、2抄截，成功幫助球隊終止3連敗取勝。

林俊吉透露，「腳踝骨刺傷勢問題，確實長期困擾著自己，只要太過疲勞就會出現發炎，先前甚至有痛到無法走路的狀況，不過2月份僅有1場賽程情況下，確實讓傷勢獲得喘息機會。」

接下來中華隊還將在3月19日至21日進行亞洲盃男籃資格賽最終外卡賽，中華籃協確定獲得其中一個分組的主辦權，預計將於天母體育館舉辦，屆時中華隊將和關島、泰國等隊，爭取分組兩張亞洲盃正賽門票。

不過目前中華隊相關徵召名單尚未正式出爐，對此林俊吉強調，「只要獲得徵召當然打」，也展現參賽的強烈意願。