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地表最強FIFA俱樂部世界盃倒數100天　DAZN串流平台場場直播

▲地表最強FIFA俱樂部世界盃，正式進入倒數100天。（圖／DAZN提供）

▲地表最強FIFA俱樂部世界盃，正式進入倒數100天。（圖／DAZN提供）

記者杜奕君／綜合報導

全球足球迷熱血沸騰！史上規模最大、最具影響力的FIFA俱樂部世界盃進入倒數100天，這場被譽為「地表最強」的俱樂部對決將集結全球五大洲的32支頂尖球隊，爭奪世界俱樂部足球的最高榮耀。全球最大的運動串流平台DAZN將從6月15日起，連續29天直播63場比賽，讓球迷無時差直擊這場足球盛事。

五大洲的豪門勁旅將組成最強參賽陣容，世界上最優秀的球員將齊聚一堂，展開史詩級的對決！參賽球隊包括英超霸主曼城、西甲豪門皇家馬德里、法甲強權巴黎聖日耳曼、德甲王者拜仁慕尼黑以及巴西勁旅帕爾梅拉斯，每支球隊都將全力以赴，捍衛俱樂部的榮耀。

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宣傳影片震撼呈現冰與火的世代交鋒，效力國際邁阿密的傳奇球王梅西（Lionel Messi）將對抗年僅17歲、效力於帕爾梅拉斯的潛力新星埃斯特萬（Estêvão Willian），以及曼城當家射手哈蘭德（Erling Haaland），這些傳奇球星與年輕世代的正面對決，勢必掀起足球界的空前震撼！

為了讓球迷更深入了解這場地表最強的世俱盃，DAZN特別製作了一系列紀錄片，完整呈現32支參賽球隊的備戰過程。目前已發布11集，帶領球迷深入了解西甲的馬德里競技、義甲的尤文圖斯，窺探各大豪門球隊文化及球員的訓練秘辛。接下來的100天內，DAZN將再推出22集全新內容，並帶來獨家訪談、球星挑戰賽等精彩節目，全方位呈現世界足球最高殿堂的魅力。

FIFA俱樂部世界盃距離開幕僅剩100天，這不僅是一場比賽，更是一場「地表最強」俱樂部的史詩對決。從6月15日起，鎖定全球最大的運動串流平台DAZN，與全球球迷一起見證這場巔峰榮耀的足球盛事！


 

關鍵字： FIFA俱樂部世界盃足球

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