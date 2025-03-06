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戴資穎致敬特展　5大展區看點還有AR「合穎拍貼機」

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

台灣人氣羽球天后戴資穎，6日亮麗現身由長年支持她的運動品牌贊助商VICTOR所舉辦的「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，該特展將於今日起一連11天，在松山文創園區展出，其中規劃5大展區，包括「榮耀時刻」、「致勝利器解密」、「生涯實戰裝備」、「證件X見證」以及「合穎拍貼機」5大展區，讓球迷深入了解球后征服世界羽壇的幕後故事。

從戴資穎13歲起就一路相伴贊助，國際羽球品牌VICTOR除了見證小戴選手生涯的每個精彩時刻，也從今日起一連11天，在松山文創園區舉辦「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」。

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展覽內容除了展示戴資穎奧運實戰球拍、經典戰靴以及相關重要冠軍獎座，也揭示了小戴專屬的裝備細節，另外也特別規劃AR互動「合穎拍貼機」，讓球迷與小戴近距離合影「同框」。

今日記者會上，VICTOR更驚喜集結了小戴重要親友，錄製祝福影片，其中包括奧運拳擊金牌「台灣拳后」林郁婷、羽球王子王子維、印尼女單好手東宗、戴資穎教練賴建誠、奧運中華隊醫療長林瀛洲醫師以及知名人氣KOL rice & shine，都透過影片表達祝福。

其中，戴資穎教練賴建誠的祝福感言，更是讓小戴邊看邊笑，她表示，「很開心大家錄這個影片給我，但賴教練是不是負責的人拿刀架在他脖子上錄的！」令全場笑聲不斷。

「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」於3月6日至16日，在松山文創園區的松菸一樓西向-男澡堂展出，今天開展日營運時間為17時至20時，平日展覽時間則為12時至20時，假日則是11時至20時。

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 戴資穎羽球Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展

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