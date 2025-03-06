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林書豪回來了！　確定明天EASL東超4強戰將登錄上陣

▲新北國王頭號球星林書豪確定明日東超4強戰將披掛上陣。（圖／東超提供）

▲新北國王頭號球星林書豪確定明日東超4強戰將披掛上陣。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽最終4強戰，將於7日正式在澳門開打，台灣職籃兩支勁旅新北國王、桃園璞園領航猿將在4強戰遭遇日本職籃兩大勁敵，爭取晉級9日冠軍戰最終門票。國王今天下午進行團隊訓練，陣中頭號人氣球星林書豪也親自宣布好消息，先前因大腿拉傷缺陣多時，林書豪確定將在明日對上廣島蜻蜓的4強戰披掛上陣，力拚晉級決賽。

此次東超聯賽最終4強由台灣、日本包辦，包括隸屬TPBL職籃的國王、PLG職籃的領航猿，將分別對上日本B.League勁旅廣島蜻蜓以及琉球黃金國王。

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其中在國王vs.蜻蜓之戰，外界最關注的首推國王陣中王牌球星林書豪是否能夠上陣，先前在1月21日東超作客交手南韓職籃KBL釜山KCC宙斯盾時，不慎出現大腿拉傷狀況，並一路休養至今。

不過林書豪在今日於澳門進行團隊訓練後，親自宣布明天的4強戰將會登錄披掛上陣。

林書豪表示，「一直在恢復，明天我會登錄！我原本希望有一、兩場當作找到節奏的比賽，但時間不夠，直接進入4強，這會是很大的挑戰，如果能打就打。」

▲新北國王頭號球星林書豪確定明日東超4強戰將披掛上陣。（圖／東超提供）

▲林書豪先前因大腿拉傷缺陣將近一個半月。（圖／東超提供）

關鍵字： 林書豪東超EASL4強戰廣島蜻蜓新北國王台籃

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