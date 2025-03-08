永仁女將從外卡打到冠軍戰　主帥時超傑：被球員上了一課

▲永仁重返HBL女子組冠軍戰，主帥時超傑坦言被球員上了一課。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽，8日在台北小巨蛋熱戰登場，女子組4強戰永仁高中交手陽明高中率先打頭陣，本屆一路從外卡賽過關斬將，拉出一波9連勝高潮的永仁女將，4強戰67比60擊敗陽明，相隔3年再度取得冠軍賽門票。永仁總教練時超傑賽後感嘆表示，「這個賽季確實被球員上了一課，她們展現改變的決心，最後也確實做到了。」

過去兩年都無緣站上小巨蛋4強舞台，永仁在本屆賽事依舊打來艱辛，預賽直到外卡賽艱辛擊敗金甌女中，才順利搭上複賽末班車。

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但進入複賽後，永仁卻彷彿找回昔日榮光，一波7連勝強勢表現，順利重返小巨蛋4強舞台。

今日4強戰交手陽明，永仁在上半場仍陷入落後苦戰，但陽明第3節團隊攻勢大當機，單節僅有4分進帳，最終讓永仁找到逆轉契機，以7分之差贏得勝利，率先取得本屆女子組冠軍賽入場券。

永仁主帥時超傑賽後表示，「這兩年球隊在招生及訓練上，都面臨一些低迷狀況，球員的自信心也不夠好，導致預賽打得不如預期。」

時超傑甚至點出，「球員一開始表現得有氣無力，好像輸贏都沒有關係，讓我一度在集訓時跟全隊說，如果不想繼續下去，乾脆放假回家，但球員們邊流淚邊改變，也做到了預期的目標，著實讓我上了一課。」

永仁此戰以陳薇涵拿下18分、4籃板，鍾雨蓁10分、13籃板，曾廷翊則有15分、7籃板、11助攻、2阻攻。

落敗連5年都只能打「季軍戰」的陽明方面，此戰以蘇衡拿下19分、6籃板、3助攻最佳，許語珊14分、6籃板，盧柏岑11分、9籃板、3抄截。

▲永仁陳薇涵飆出18分、4籃板領軍在4強戰擊敗陽明。（圖／高中體總提供）