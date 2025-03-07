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女籃傳奇錢薇娟站台　世壯運三大系列周邊商品首度曝光

▲2025雙北世界壯年運動會，34項官方周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

▲2025雙北世界壯年運動會，34項官方周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日正式開幕。7日台北市副市長林奕華與新北市副秘書長龔雅雯共同發布了34項官方周邊商品，涵蓋「壯寶系列」、「運動休閒系列」及各種紀念品，充分展現台灣設計產業的實力，並期望凝聚更多民眾對世壯運的認同。

壯寶系列以賽會吉祥物壯寶為設計核心，推出許多紀念商品，包括造型壯寶娃娃、襪子、頭帶及金屬徽章等。今日記者會嘉賓錢薇娟特別喜愛這些色彩鮮明且可愛的商品，認為這些多樣化的配件是應援各國選手的最佳選擇，非常適合收藏。

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▲2025雙北世界壯年運動會，34項官方周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

▲女籃傳奇錢薇娟為此次雙北世壯運站台造勢。（圖／台北市政府產業發展局提供）

運動休閒系列則緊跟時尚潮流，推出短Tee、機能帽Tee、POLO衫及各式帽款。錢薇娟與毛加恩受邀拍攝運動服飾，展現世壯運的活力與個性化運動穿搭。錢薇娟分享，她穿的標語Tee「SPORTS beyond AGE, LIFE without LIMITS.（運動無界　人生無限）」體現了運動是生活的一部分，強調持續運動能帶來自信與力量。

林奕華表示，2025雙北世壯運吸引全球運動愛好者來臺，提供台灣國際曝光的舞台，展示臺灣的創意設計能量。新北市副秘書長龔雅雯補充，世壯運不僅提升臺灣國際形象，也是促進地方經濟的契機，雙北結合在地文化如三峽藍染藝術，開發周邊商品，推廣城市特色。

▲2025雙北世界壯年運動會，34項官方周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

▲2025雙北世界壯年運動會周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

2025雙北世壯運執行委員會宣布，除先前預購的27項商品外，今日再推出7項具有在地文化特色及實用性的商品，包括藍染口袋短Tee、薄機能外套、自動摺傘及鞋袋等。這些商品已在官方網站開賣，並將於3月7日至10日在花博爭豔館「台灣運動文化展」展售，現場購買可享9折優惠，機會難得。

▲2025雙北世界壯年運動會，34項官方周邊商品正式曝光。（圖／台北市政府產業發展局提供）

▲雙北世壯運吉祥物「壯寶」。（圖／台北市政府產業發展局提供）

關鍵字： 世壯運2025雙北世界壯年運動會錢薇娟

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