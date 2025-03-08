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HBL小巨蛋神準密技　松山主帥葉韋喬「標的瞄準法」挺進冠軍戰

▲松山高中查傑、葉韋喬。（圖／高中體總提供）

▲松山高中教練葉韋喬率隊重返HBL男子組冠軍戰。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

「綠色神盾」松山高中8日在113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽打出驕傲一役，4強戰面對爭冠熱門勁旅光復高中，最終64比62爆冷奪勝。此戰松山團隊罰球21投18中，命中率高達85.7%，成為決勝期關鍵。賽後教頭葉韋喬透露，「全隊是聽取防護員建議，採用尋找『標的』瞄準方式，看來是收到不錯效果。」

HBL每年4強戰前進小巨蛋，各隊的投籃命中率都呈現大幅震盪，因此如何在此場地繳出有效率投籃水準，也往往成為克敵致勝關鍵。

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此戰松山最終兩分逆轉險勝光復，關鍵時刻連續罰球命中穩住陣腳，絕對是一大關鍵，此戰松山全場罰球21投18中，命中率來到驚人的85.7%，賽後主帥葉韋喬透露，在投籃方面特別要求全隊找到「標的」來瞄準，看來是有一些效果。

葉韋喬透露，「這是我們的防護員跟我建議，因為小巨蛋確實不好投，在投籃時先找到標的物來瞄準，再找到籃框的相對應位置。」

葉韋喬也笑說，「比賽剩下1分多鐘時，我腦中原本已經想著應該完蛋了，但這個念頭很快消失，就是要球員不能放棄或是留下遺憾，競技體育要的就是冠軍，球員一直持續進步這才是我想看到的。」

球員生涯從未打入過HBL男子8強行列，葉韋喬表示，「我其實很羨慕這批球員，就是盡可能協助他們，大家都說我和球員年紀太相近，但我認為我只是更了解球員，希望看見大家保有打球的初衷。」

▲松山高中查傑、葉韋喬。（圖／高中體總提供）

▲松山高中4強戰團隊罰球命中率出色，成為贏球關鍵要素。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL松山4強戰小巨蛋葉韋喬查傑台籃

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