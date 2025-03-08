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快訊／HBL男子4強戰大爆冷　松山查傑轟24分挺進冠軍戰

▲松山高中查傑、葉韋喬。（圖／高中體總提供）

▲查傑小巨蛋4強戰砍下24分，率領松山高中重返HBL冠軍賽。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽，8日在台北小巨蛋熱血開戰。男子組4強戰光復高中vs.松山高中之戰，賽前光復被看好能夠連續4年挺進冠軍賽。但松山在決勝期展現強悍韌性，連續強勢防守加上穩健罰球，在查傑轟下24分帶領下，松山戲劇性以64比62逆轉贏球，自106學年度後再度勇闖冠軍戰。

此次光復交手松山，兵多將廣的光復被看好有機會連續4年挺進最終冠軍決賽，至於松山在執教邁入第2季的葉韋喬領軍下，則是要重現昔日「綠色神盾」榮光。

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此戰上半場松山就靠查傑獨拿13分帶領下，以34比29取得領先優勢，但光復展現大賽經驗值，末節順利逆轉超前比分。

不料最後38.7秒，光復發生要命違反運動道德犯規，松山劉程恩兩罰俱中，追成61比62，隨後光復又是連續上籃失手，松山劉廷寬最後關頭兩罰俱中超前，最終松山就大爆冷門以兩分擊敗光復，自106學年度後再度重返冠軍賽。

松山此戰以查傑拿下24分、6籃板最佳，他在賽後也被選為單場MVP，劉程恩16分、9籃板、5助攻、5抄截，劉廷寬16分、5籃板。

意外敗北只能在明天季軍賽亮相的光復方面，謝昀達19分、9籃板，張鈞淮12分、16籃板、3助攻、3抄截，莊立安13分。

▲松山高中查傑、葉韋喬。（圖／高中體總提供）

▲松山「綠色神盾」重返榮耀，挺進最終HBL男子組冠軍賽。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL小巨蛋高中籃球聯賽松山查傑葉韋喬光復陳定杰

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