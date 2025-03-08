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北一女中HBL衛冕差一步　史上首次將和永仁高中爭冠

▲北一女中駱燕萍、潘陳家姍。（圖／高中體總提供）

▲北一女中擊敗勁敵淡商，挺進本屆HBL女籃冠軍戰。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

挑戰HBL女子組衛冕2連霸的北一女中，8日在113學年度高中籃球甲級聯賽總決賽的4強爭霸，交手勁敵淡水商工，北一女中克服淡商末節強勢反撲，在彭郁榛關鍵切入上籃建功下，最終以79比75驚險贏球挺進冠軍賽，將和永仁高中爭冠，這也將是兩隊史上首次在冠軍賽交手。北一女中此戰攻下15分、8籃板、4抄截的王若妍，則獲選單場MVP。

上屆挑戰5連霸夢碎，被拒於4強大門之外的淡商，本屆賽事捲土重來展現旺盛氣勢，被視為爭冠大熱門。至於北一女中則將挑戰2連霸，兩支傳統勁旅在本屆賽事提前於4強碰頭。

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此戰雙方一路呈現拉鋸，上半場打完北一女中僅以46比42微幅領先淡商。

第3節北一女中靠著潘陳家姍、王若妍兩大主力領軍，加上潘陳家姍此節終了前投進壓哨外線，稍稍拉開差距，但末節淡商追分氣勢再起，不過北一女中穩住陣腳，彭郁榛關鍵時刻在長人陣中找到切入空間放進兩分，最終北一女中頂住壓力，以4分險勝挺進冠軍戰，將與永仁爭冠。

此戰北一女中以王若妍拿下15分、8籃板、2助攻、4抄截最佳，潘陳家姍13分、7籃板、4抄截、3阻攻攻守全面，彭郁榛也有10分、5籃板、5助攻、4抄截。

飲恨吞敗的淡商方面，廖秀珍攻下17分、16籃板，鄭敬璇也有17分、5籃板、8助攻、3抄截，但淡商輸球後，只能和稍早輸球的陽明高中在季軍戰交手。

▲北一女中駱燕萍、潘陳家姍。（圖／高中體總提供）

▲北一女中挑戰衛冕2連霸差一步，全隊奪勝欣喜若狂。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL北一女中永仁高中女籃高中籃球聯賽

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