快訊／劉耕灝狂飆25分　南山挺進HBL冠軍戰將和松山爭冠

▲南山高中劉耕灝砍下25分，領軍挺進冠軍戰挑戰衛冕2連霸。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

HBL高中籃球聯賽小巨蛋4強戰壓軸戲碼，由挑戰衛冕的南山高中交手上次打入4強已經是104學年度時的南湖高中，前3節南湖打出亮眼表現，以3分領先衛冕軍，但南山展現強大連霸氣勢，末節一波27比8攻勢徹底打垮南湖，最終南山86比70贏球闖入冠軍戰，將和松山高中爭冠並挑戰2連霸。

此戰雙方開賽就呈現拉鋸激鬥，首節剩下2分52秒，南湖主力大將周佑承撞傷右眉角出血，緊急下場接受止血治療。但南湖反而激起鬥志逆轉以兩分超前，但首節打完南山仍以21比20微幅領先。

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第2節開局南山就打出10比0攻勢，劉耕灝三分打得手，讓球隊取得11分領先優勢。南湖隨後雖然追到5分差，但上半場終了前2分2秒幸宇勝吞下個人第4犯暫時退場，不過南湖得分之鑰周佑承在上半場終了前強勢禁區放進兩分再度追近，半場打完南山43比40領先。

但下半場開打後，南山主力謝旻耕也吞下個人第4犯，南湖靠著三分球攻勢追到僅1分差，隨後南湖更是氣勢大振，周佑承一次壓哨強勢3分打，讓南湖3節打完以62比59反超比分。

末節開局周佑承又是犀利中距離得手，南湖稍稍拉開5分領先，但周佑承在剩下9分27秒時也吞下個人第4犯，南山趁勢攻勢再起，此戰手感最火燙的劉耕灝三分線外開火，南山66比64再度逆轉領先。

隨後楊承叡也飆進三分彈，黃瀚陞強勢切入得手，南山將領先擴大來到9分，南湖雖有蕭丞佑三分彈回應，但幸宇勝也吞下個人第5犯，謝旻耕此時也是切入拋射取分，南山一陣「27比8」猛攻，拉開16分領先優勢，南湖攻守兩端失序，比賽勝負就此底定，南山連5屆打入HBL男子組冠軍戰，將挑戰衛冕2連霸。

此戰南山全場以長人劉耕灝砍下25分、6籃板、2抄截最佳，陳均維16分、11籃板，謝旻耕11分、9籃板、11助攻準大三元，黃瀚陞則是9分、8籃板、5助攻。

南湖方面全場則以周佑承拿下23分、8籃板、4抄截最佳，蕭丞佑15分、9籃板，張凱恩12分、3籃板、3助攻，幸宇勝8分、13籃板、4助攻、3抄截。

▲南山驚險挺進HBL冠軍戰，將挑戰衛冕2連霸並和松山爭冠。（圖／高中體總提供）