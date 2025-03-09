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高雄先鋒女足向下紮根　盼培育未來之星

▲高雄先鋒女足向下紮根，期盼為台灣培育更多未來之星。（圖／柏文提供）

▲高雄先鋒女足向下紮根，期盼為台灣培育更多未來之星。（圖／柏文提供）

記者杜奕君／綜合報導

柏文健康事業於8號在台中戶外圓滿劇場，舉辦一年一度春酒園遊會，柏文入主的高雄先鋒女足全員到齊同慶，奪下2024年木蘭聯賽冠軍後，高雄先鋒決定加強在地女足發展，增強女足人才培養，提升球員競技水準，為未來國際賽事打下穩固基礎。

「我們計畫成立女足B隊，打造預備軍，讓更多有潛力的女性年輕球員獲得更多發展機會。」柏文健康事業總經理林洵賢表示，高雄先鋒女足計畫在2025年設立B隊，招募15歲至大學年齡段的球員，作為預備軍進行培訓。

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此舉將不僅拓展高雄女子足球儲備人才，更可提前感受到職業球隊的訓練環境與競技氛圍，接觸西班牙足球訓練體系，提升球員的技術水準與比賽經驗。選訓將於3月23日正式啟動，誠邀有志加入的球員踴躍報名。

TDS計畫由FIFA所推動的訓練計畫，旨在增強青年與青少年的競技能力，同時加強中華足協與全台各地方足委會連結。高雄市體育會足球委員會選擇與高雄先鋒合作。

從2025年起啟動女子足球TDS計畫，針對台灣U15到U18的女足球員進行訓練，並提升青少年與青年教練的發展，讓更多教練與球員有機會在高水準環境下進行學習與成長，擬定為期6個月的培訓計畫，致力於改變高雄的足球環境與栽培體系。

「向下紮根，培育未來之星」計畫，高雄先鋒女足致力於改變台灣女子足球的環境，為台灣足球培養更多優秀的女性球員，進一步建立12歲的女足隊青訓隊伍，確保從基礎訓練到職業賽場的順利過渡。

結合TDS計畫與B隊訓練，將為未來的女足人才提供完整的發展路徑，並通過系統化的訓練與比賽經驗，逐步提升球員的競技能力與心智素質，為台灣女足隊伍源源不斷輸送優秀的後備力量。
 

關鍵字： 高雄先鋒女足

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