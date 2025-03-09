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快訊／陳相榮飆26分加持　光復高中狂勝奪HBL男子組季軍

▲光復高中陳相榮、張鈞淮、謝昀達。（圖／高中體總提供）

▲光復高中陳相榮飆出26分、9籃板，領軍奪得本屆男子組季軍。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

昨日在4強戰意外「爆冷」不敵松山高中，光復高中9日在113學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰不讓勝利溜走，面對4強戰同樣落敗的南湖高中，光復上半場就一度建立超過20分領先優勢，末節光復更是靠謝昀達、張鈞淮連續兩次精彩單臂爆扣震撼全場，最終光復90比71大勝贏球，笑擁本屆HBL男子組季軍殊榮，砍下26分的陳相榮則獲選為單場MVP。

此戰開賽光復就火力全開，除了兩員先發大將張鈞淮、莊立安帶頭飆分，陳相榮更是扮演板凳暴徒，三分線外頻頻開火，讓光復上半場就一度建立超過20分領先優勢。

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▲光復高中陳相榮、張鈞淮、謝昀達。（圖／高中體總提供）

▲張鈞淮末節爆扣得手震撼全場。（圖／高中體總提供）

即便南湖在第2節尾聲一度吹起反攻號角，將落後縮小到10分差，但半場光復仍以46比33穩住雙位數領先。

下半場開打後，光復依舊穩定掌控節奏，3節打完仍以64比48持續領先。末節陳相榮持續火燙手感，一次精彩空中接力，更讓球隊領先來到23分之多。

終場前5分12秒，光復謝昀達更是上演驚天切入單臂爆扣震撼全場，隨後張鈞淮同樣在隊友抄截後單臂爆扣得手，連續兩次扣籃讓光復士氣徹底沸騰，領先也來到84比60就此奠定勝果，最終光復就以90比71大勝，順利在本屆HBL高中籃球聯賽勇奪男子組季軍。

▲光復高中陳相榮、張鈞淮、謝昀達。（圖／高中體總提供）

▲謝昀達單臂爆扣，順利帶起全隊大勝氣勢。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL光復高中季軍謝昀達張鈞淮陳相榮南湖周佑承

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