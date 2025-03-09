快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

▲北一女中勇奪隊史HBL第3冠。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍戰，由雙雙力拚隊史第3冠的北一女中交手永仁高中，兩隊也是首度在HBL冠軍決賽碰頭。此戰北一女中主力後衛彭郁榛大發神威，全場斬獲30分、5籃板、6助攻、5抄截，率隊以96比84贏球，除了勇奪隊史第3冠，更是首度完成冠軍衛冕「2連霸」。

開賽北一女中就在彭郁榛、吳欣穎帶頭飆分下，第2節一度以44比27大幅領先。隨後潘陳家姍、宋叡亭也相繼利用犀利切入建功，半場打完北一女中就以55比42取得雙位數領先優勢。

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上半場北一女彭郁榛砍下16分、3助攻、4抄截，吳欣穎12分、4籃板、2抄截，潘陳家姍9分、3籃板、2抄截。永仁方面則以曾廷翊11分、4助攻最佳，黃少縵9分進帳。

第3節永仁急起直追，新人后大熱門黃翊榛有所貢獻，一度將比分縮小為4分差距。但此戰北一女中手感最火燙的彭郁榛再度單刀取分，讓球隊3節打完重新回到雙位數11分優勢。

末節永仁持續嘗試追分，雖然一度將落後縮小為個位數，但北一女一波13比6猛攻，又將領先擴大來到18分之多，最終北一女順利贏球完成衛冕2連霸。

▲北一女中彭郁榛單場狂轟30分，領軍完成后冠2連霸。（圖／高中體總提供）