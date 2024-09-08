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李洋引退拳后林郁婷也來了　親送「羽動乾坤」匾額

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋引退儀式，林郁婷、彭名揚親自送上「羽動乾坤」匾額祝福。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」成員之一的李洋，8日在台北小巨蛋舉行正式引退儀式，現場吸引上千位球迷見證歷史性一刻，而除了家人、女友及教練外，李洋口中的3位「前女友們」也就是王齊麟、李哲輝、江聿偉3位昔日雙打搭檔。另外，台灣拳后林郁婷與田徑好手彭名揚更親自送上「羽動乾坤」匾額，未能到場的鞍馬王子李智凱，也錄製影片獻上祝福。

「麟洋配」完成奧運史無前例羽球男雙金牌2連霸，李洋也正式宣布退役，此次台北公開賽與王齊麟再次攜手出擊，最終止步男雙16強，今日賽事圓滿落幕後，也在小巨蛋賽場舉行李洋的正式引退儀式。

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在上千位球迷見證下，李洋激動數度落下男兒淚，在發表給好搭檔王齊麟的感言時，更是數度哽咽，讓王齊麟獻上「愛的抱抱」，場面十分催淚。

王齊麟表示，「李洋就像是我的鏡子，他除了在場上鼓勵我，更讓我了解自律的重要性，即便去年的這個時候，我們一度吵到考慮是否拆夥，但最終我們還是一起解決了問題，也順利在巴黎奧運完成金牌2連霸榮耀。」

今日除了家人、女友，以及羽球界眾多教練、戰友到場外，包括本屆巴黎奧運拿下女子拳擊金牌的林郁婷，以及田徑好手彭名揚也親自到場見證好友李洋榮耀一刻，並送上「羽動乾坤」匾額，另外無法到場的鞍馬王子李智凱，也特別錄製影片，獻給好友李洋祝福。

李洋在引退儀式結束後笑說，「有想過自己會哭，沒想到這麼鼻酸，很高興有這個機會讓這件事完成，原本以為戴資穎會在今年先做這些事，謝謝戴資穎、周天成以及眾多前輩，讓台灣人民知道我們在羽球場上，是有機會奪金的機會。」

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋引退儀式圓滿落幕。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 李洋引退林郁婷王齊麟麟洋配台北羽球公開賽羽球

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